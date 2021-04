BVB-Sondertrikot wird zum Verkaufsschlager

David Inderlied/Kirchner-Media

Das BVB-Sondertrikot ist unter den Fans äußerst beliebt

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit seinem Sondertrikot, mit dem die Schwarz-Gelben am 29. Spieltag gegen Werder Bremen aufliefen, einen wahren Verkaufsschlager geschaffen. Das verdeutlichen die Absatzzahlen, die der BVB nun mitgeteilt hat.

Mit seinem Sondertrikot machte Borussia Dortmund jüngst auf seine Erfolge in den 1990er Jahren aufmerksam. Die Arbeitskleidung ist in schwarz gehalten, an den Ärmeln fällt ein leuchtendes Neongelb auf.

Binnen weniger Stunden war das Sondertrikot ausverkauft, obgleich der BVB bereits fünf Mal mehr Trikots beim Hersteller Puma geordert hatte als bei der vorangegangenen Sondertrikot-Aktion. Dieses war im Gegensatz zum jetzigen "Legenden"-Trikot noch in limitierter Auflage produziert worden.

Kurz nach Aktionsstart hatte der BVB die ersten 50.000 Trikots verkauft, wenngleich die Nachfrage hoch blieb. Die Borussia startete somit eine zweite Bestellphase. "Das Interesse war einfach überwältigend groß und übertraf unsere eigenen – ehrlich gesagt ohnehin schon hohen – Erwartungen noch einmal deutlich", hatte sich Geschäftsführer Carsten Cramer begeistert gezeigt.

BVB verkauft rund 100.000 Trikots

Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Auslieferung "eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird". Die zweite Bestellphase lief vom 21. bis 24. April im Online-Shop des Revierklubs.

"Die Nachbestellungs-Frist der Sondertrikots hat noch mal 48.000 Bestellungen ausgelöst, sodass wir am Ende bei gut 100.000 gelandet sind", zitiert "Ruhr Nachrichten" eine Mitteilung der Borussia. Fans, die das neue Sondertrikot nachbestellt haben, müssen dem BVB zufolge noch bis Mitte August auf die Lieferung warten.

Mit der Möglichkeit, das Trikot in einer zweiten Phase zu kaufen, beugte der BVB zugleich dem Handel beim Online-Markt Ebay vor. Dort wurden die begehrten Jerseys im Anschluss für mehrere Hundert Euro zur Versteigerung angeboten. Der Originalpreis lag bei 84,95 Euro.