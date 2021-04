WAC-Kapitän Liendl vor ungewisser Zukunft

GEPA pictures/ Christian Walgram

Michael Liendl hat noch keine Zukunftssicherheit

Vor wenigen Tagen präsentierte der Wolfsberger AC mit Robin Dutt den neuen Trainer für die kommende Saison. Ob dieser auch mit dem aktuellen Kapitän Michael Liendl zusammenarbeiten wird, ist noch unklar, der Vertrag des 35-jährigen Spielmachers läuft mit Saisonende aus.

Von Juli 2012 bis Jänner 2014 und ab Juli 2018 bis zum aktuellen Zeitpunkt steht Michael Liendl beim Wolfsberger AC als Spielmacher auf dem Feld und hat dem Verein mit insgesamt 60 Toren und 74 Assists in 176 Pflichtspielen so richtig seinen Stempel aufdrücken können. Zur kommenden Saison kommt mit Robin Dutt ein erfahrener Trainer ins Lavanttal, doch ob dieser auf die Dienste des 35-jährigen Routiniers zurückgreifen kann, steht noch in den Sternen.

Liendl will sich "umschauen"

Bisher wurde der mit Sommer auslaufende Vertrag von Liendl noch nicht verlängert, obwohl dieser mit sieben Toren und 15 Vorlagen in 27 Bundesligaspielen auch in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei den Wolfsberger zählt. Gegenüber der "Kleinen Zeitung" gibt der ehemalige Deutschland-Legionär an, dass ihm das nicht wirklich gefällt: "Ich weiß, dass das beim WAC eben so ist. Das heißt aber nicht, dass ich das befürworte. Für einen Spieler ist es immer angenehm, wenn er Sicherheit hat."

Dabei gibt Liendl auch an, dass er sich, solang er keine Planungssicherheit hat, auch woanders "umschauen und die eine oder andere Sache ausloten" wird. Die Klärung des zukünftigen Trainers sorgte innerhalb der Mannschaft jedenfalls für Beruhigung, weil man Klarheit hat und weiß, auf wen man sich in der kommenden Spielzeit einstellen kann.

Nach dem desaströsen 1:8 im Duell gegen Rapid hat sich die Mannschaft von Interimstrainer Roman Stary jedenfalls wieder gefangen, konnte seitdem zwei Siege in den letzten vier Spielen feiern und kassierte dabei lediglich vier Gegentore. "Wir verteidigen jetzt wieder mehr nach vorne und als ganze Mannschaft. In der letzten Kette stehen wir sehr gut", gibt sich auch Liendl mit dem Auftreten des Teams zufrieden. Zuletzt setzte es eine knappe 1:2-Niederlage gegen Salzburg, im zweiten Duell hofft man sich, etwas Zählbares mitzunehmen.

red