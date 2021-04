DFL verurteilt Keller-Äußerungen

unknown

DFB-Präsident Fritz Keller (r.) und Vize Rainer Koch

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist nach der verbalen Entgleisung von Fritz Keller vom DFB-Präsidenten abgerückt, den vor allem der Profibereich ins Amt gebracht hatte.

"Wir distanzieren uns deutlich und in aller Form von der Äußerung und der Wortwahl, die DFB-Präsident Fritz Keller in Richtung von DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch im Rahmen der Präsidiumssitzung am 23. April getätigt hat", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der DFL-Vertreter im DFB-Präsidium: "Eine solche Äußerung ist absolut inakzeptabel."

Keller hatte Koch laut übereinstimmenden Medienberichten mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Keller hat sich dafür mittlerweile mehrfach entschuldigt, einen Rücktritt aber ausgeschlossen.