Zwei Bundesliga-Trainer bei RB gehandelt - fliehen die Stars?

Oliver Mintzlaff muss gleich mehrere Posten bei RB Leipzig neu besetzen

Spätestens seit der offiziellen Bekanntgabe des Wechsels von Cheftrainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig zum FC Bayern München ist klar, dass der designierte Bundesliga-Vizemeister vor kniffligen Wochen steht.

Neben dem Coach wird bekanntlich auch Sportdirektor Markus Krösche die Sachsen verlassen. Dazu steht bereits der Abgang von Abwehrchef Dayot Upamecano (ebenfalls in Richtung FC Bayern) fest.

Weitere RB-Stars stehen spätestens seit der Verkündigung des Nagelsmann-Abgangs auf der Kippe. Nach einem Bericht der "Sport Bild" sind das in erster Linie Dani Olmo und Christopher Nkunku, die sich unter dem 33-jährigen Übungsleiter nur allzu gerne weiter entwickelt hätten. Auch die Zukunft der langjährigen Stammspieler Marcel Sabitzer, Emil Forsberg und Peter Gulácsi ist längst nicht final geklärt.

Oberste Priorität bei Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat zunächst aber die Nachfolge-Regelung auf dem Cheftrainer-Posten. Das Interesse am US-Amerikaner Jesse Marsch, der vor zwei Jahren bereits als Co-Trainer unter Ralf Rangnick bei den Sachsen arbeitete, ist bekannt. Am Dienstag betonte RB-Boss Mintzlaff aber in deutlichen Worten, dass die Verpflichtung des derzeitigen Coaches von RB Salzburg längst nicht feststehe.

RB Leipzig: Kommt der neue Trainer vom VfB Stuttgart?

Neben Marsch, der im zweiten Jahr in Österreich vor dem Gewinn seiner zweiten Meisterschaft steht, sollen nach Informationen der "Sport Bild" auch zwei Namen der direkten Bundesliga-Konkurrenz weiterhin diskutiert werden.

Sowohl Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart als auch Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg sind demnach Thema bei den Roten Bullen. Sollte es tatsächlich einer der genannten Kandidaten werden, ginge das größte Trainer-Beben der letzten Jahre in der Bundesliga unvermittelt weiter.

Klar ist, dass sowohl der VfB als auch der VfL weiter auf ihren aktuellen Cheftrainer setzen wollen. Beide Klubs spielen die beste Saison seit Jahren und haben sich sportlich klar weiterentwickelt. Bei RB Leipzig böte sich ab dem Sommer aber die große Gelegenheit, das momentan zweitbeste Team Deutschlands zu trainieren.