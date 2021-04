Säumel wird neuer Co-Trainer von Franco Foda

GEPA pictures/ Christian Ort

Jürgen Säumel wechselt zum ÖFB

Der ÖFB gibt die Verpflichtung von Jürgen Säumel als neuer Co-Trainer von Teamchef Franco Foda bekannt. Der ehemalige Sturm Graz-Kicker tritt ab Mai die Nachfolge von Imre Szabics an, der im April als Cheftrainer nach Ungarn zu MOL Fehérvár FC gewechselt war.

Franco Foda hat einen Nachfolger für seinen ehemaligen Co-Trainer Imre Szabics gefunden. Wie der ÖFB in einer Aussendung bekannt gibt, wechselt Jürgen Säumel von Bundesligist TSV Hartberg zum Nationalteam und unterstützt ab Mai das Trainerteam des ehemaligen Sturm Graz-Coaches. Säumel war seit 2018 als Co-Trainer von Markus Schopp in Hartberg tätig und wird nun sein Debüt für den ÖFB beim Freundschaftsspiel gegen England am 2. Juni in Middlesbrough geben.

Debüt gegen England

"Ich kenne Jürgen Säumel schon sehr lange, ich war bereits in der Akademie und auch später bei den Profis sein Trainer. In den letzten Jahren habe ich seine Entwicklung als Co-Trainer sehr genau verfolgt. Neben der Arbeit auf dem Feld ist er auch sehr gut in der Analyse und hat einen sehr loyalen Charakter. Jürgen hat hohe fachliche Qualitäten und passt mit seiner Art sehr gut in unser Team", freut sich Teamchef Franco Foda über seinen neuen "Co".

Säumel saß bei Hartberg in 103 Pflichtspielen neben Markus Schopp auf der Bank und öffnet nun ein neues Kapitel in seiner Trainerlaufbahn nach dem Ende seiner aktiven Karriere. "Ich möchte die Möglichkeit nutzen, um mich beim gesamten Verein für die unglaublich schönen letzten 3 Jahre zu bedanken. Die Zusammenarbeit im Trainerteam sowie mit den Spielern und Mitarbeitern des TSV hat mir große Freude bereitet und ich konnte mich täglich als Trainerund auch menschlich weiterentwickeln. Nun möchte ich die große Aufgabe annehmen und als Assistenztrainer die Nationalmannschaft trainieren, worauf ich mich sehr freue", so Säumel zum Abschied.

Auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zeigt sich erleichtert, so schnell einen geeigneten Ersatz für den abgewanderten Imre Szabics gefunden zu haben: "Ich bedanke mich beim TSV Hartberg für die konstruktiven Gespräche und das Entgegenkommen bei der Vertragsauflösung. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine sehr gute Lösung gefunden haben und Jürgen Säumel ein großer Gewinn für das Nationalteam sein wird."

red