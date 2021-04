1. FC Köln verlängert mit Offensiv-Juwel

FIRO/FIRO/SID/

1. FC Köln bindet seinen Nachwuchsspieler Marvin Obuz

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln setzt weiter auf hoffnungsvolle Nachwuchskräfte und hat den 19jährigen Marvin Obuz mit einem Profivertrag bis 2024 ausgestattet.

"Mit seiner Dynamik und seinen Qualitäten im Offensivspiel gelingt es ihm schnell, sich an das nächsthöhere Level anzupassen und Top-Leistungen abzurufen. Das zeigt er auch Tag für Tag im Training bei den Profis. Wenn er so weitermacht, ist sein Debüt in der Bundesliga nur eine Frage der Zeit", sagte Manager Horst Heldt.

Der offensive Außenbahnspieler Obuz, der in der U17 mit dem 1. FC Köln die Deutsche Meisterschaft gewann, ist seit der U16 deutscher Junioren-Nationalspieler.

In Köln geboren, beim #effzeh ausgebildet: Marvin #Obuz es un bliev ene echte kölsche Jung! ❤🤍 Er hat seinen Vertrag beim FC bis 2024 verlängert.

Seit Anfang des Jahres trainiert der 19-Jährige fest bei den FC-Profis mit und stand im Heimspiel gegen Borussia Dortmund erstmals im Bundesliga-Kader.