Früherer Guardiola-Assistent warnt Nagelsmann

Domènec Torrent war Co-Trainer von Pep Guardiola beim FC Bayern

Domènec Torrent war elf Jahre lang Co-Trainer von Pep Guardiola - auch beim FC Bayern. An die Zeit in München hat der Spanier positive Erinnerungen - und eine Warnung für den neuen Chefcoach Julian Nagelsmann parat.

"Wenn ich an unsere Zeit in München zurückdenke, empfinde ich nichts als Freude und Dankbarkeit. Es waren drei fantastische Jahre bei einem grandiosen Klub in einer wunderschönen Stadt", sagte Torrent zu "Spox" und "Goal". Gerade die vielen Titel und die darauffolgenden "Bierduschen" und "Partys in der Kabine" sind dem 58-Jährigen in bester Erinnerung geblieben.

Mit dem FC Bayern wurde Torrent drei Mal deutscher Meister, zwei Mal DFB-Pokalsieger und gewann die Klub-WM sowie den UEFA Super Cup. Nur der Champions-League-Titel blieb Torrent und Guardiola in München verwehrt.

"Damals war es sehr schmerzhaft, ja. Wir haben viele Tränen vergossen", blickte der damalige Co-Trainer zurück: "Es hat uns sehr leid getan für die Mannschaft, für die Fans und vor allem für Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Wir hätten gerade ihnen nur zu gerne diesen Titel beschert."

Zu Hoeneß und Rummenigge pflegt Torrent, der nach seinem Aus bei Flamengo Rio de Janeiro im November 2020 vereinslos ist, nach wie vor ein gutes Verhältnis: "Uli und Kalle haben Pep, mich und unser gesamtes Trainerteam vom ersten bis zum letzten Tag unterstützt. Sie waren oft an der Säbener Straße, um mit uns über Gott und die Welt zu quatschen. Das hat gut getan."

Joshua Kimmich als "einer der besten der Welt"

In dem Interview schwärmte Torrent außerdem in höchsten Tönen von Joshua Kimmich.

"Ich weiß noch, wie Bayerns damaliger sportlicher Leiter Michael Reschke auf Pep und mich zugekommen ist, um uns Joshua zu zeigen", berichtete der 58-Jährige: "Damals war er noch der Kapitän der deutschen U21 und hat im Mittelfeld gespielt. Wir wollten ihn sofort haben, weil wir direkt erkennen konnten, wie intelligent sein Pass- und Positionsspiel waren."

Der langjährige Guardiola-Assistent bezeichnet Kimmich heute als "einen der polyvalentesten und intelligentesten Spieler", die er je gesehen habe - "und deshalb für mich auch einer der besten der Welt", so Torrent.

FC Bayern: Warnung für Julian Nagelsmann

Auch für Noch-Trainer Hansi Flick fand der ehemalige Mittelfeldspieler nur lobende Worte: "Zunächst einmal finde ich es sehr schade, dass Hansi Flick den FC Bayern verlässt. Was er in kürzester Zeit aus dieser Mannschaft gemacht und mit ihr erreicht hat, verdient höchste Anerkennung."

Auf Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann hält Torrent ebenfalls große Stücke. Dem 33-Jährigen traut er eine große Zukunft zu. "Was seine spielerischen und taktischen Ideen betrifft, ist er eine sehr gute Wahl. Er lässt direkten Fußball spielen, setzt auf schnelle Umschaltmomente und gutes Gegenpressing", schwärmte Torrent, der Nagelsmann einen "sehr reifen Eindruck" attestierte.

Allerdings warnte der erfahrene Coach den künftigen Bayern-Trainer auch: "Ihm muss klar sein, dass er sich einem solchen Klub nicht erlauben kann, zwei oder drei Spiele zu verlieren, sonst gerät er nämlich direkt in die Kritik. Ich kenne ihn nicht gut genug, um zu beurteilen, ob er diesem Druck gewachsen ist."