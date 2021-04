Glasner bei Frankfurt und Leverkusen gefragt

GEPA pictures/ Witters/ Tim Groothuis

Quo vadis, Oliver Glasner?

Die Gerüchte um einen Abgang von Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg reißen nicht ab. Der ehemalige LASK-Coach liegt mit seinem Team in der laufenden Saison zwar auf Champions League-Kurs, sein angespanntes Verhältnis zu Manager Jörg Schmadtke könnte allerdings zu seinem Abschied führen.

Oliver steht in seiner zweiten Saison als VfL Wolfsburg-Coach und ist mit seinem Team in der laufenden Saison auf Kurs Richtung Champions League. Dennoch halten sich Abgangsgerüchte um den ehemaligen LASK-Trainer hartnäckig, auch weil er eine Ausstiegsklausel aus seinem bis Sommer 2022 laufenden Vertrag besitzt. Hauptgrund für einen Abschied dürfte wohl das angespannte Verhältnis zu Manager Jörg Schmadtke sein, das Glasner zuletzt als "nüchtern" bezeichnete.

Leverkusen und Frankfurt an Glasner interessiert

Sollte es zum Klubwechsel kommen, dürfte Glasner wohl keine großen Schwierigkeiten haben einen neuen Verein zu finden. Laut Informationen der "Sportbild" sind mit Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gleich zwei Bundesligisten am österreichischen Coach interessiert. Auch bei Leipzig stand er offenbar auf der Liste, das Rennen hat Medienberichte zufolge aber Salzburg-Trainer Jesse Marsch gemacht.

Glasner kann zwar per Ausstiegsklausel, die bei rund fünf Millionen Euro verankert sein soll, seinen Verein verlassen, muss dies aber bis Ende April tun. Sollte sich Glasner zu einem Abschied entscheiden, bringt die deutsche Sportzeitung mit Mark van Bommel einen ehemaligen Bundesliga-Profi als seinen Nachfolger ins Gespräch. Auch dem aktuellen Dortmund-Trainer Edin Terzić werden offenbar Hoffnungen gemacht, als Cheftrainer bei den "Wölfen" weiter in der Bundesliga tätig sein zu können.

Bisher kann Oliver Glasner in 84 Pflichtspielen einen Punkteschnitt von 1,68 aufweisen, gemessen an den bisher geleiteten Spielen stechen nur Meistercoach Felix Magath (1,86 in 85 Spielen) und Langzeit-Trainer Dieter Hecking (1,75 in 165 Spielen) den ehemaligen LASK-Trainer in dieser Hinsicht aus.

red