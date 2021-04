Bundesligist befasst sich mit Terzic

Revierfoto via www.imago-images.de

Edin Terzic ist noch bis zum Saisonende Cheftrainer beim BVB

Edin Terzic wird nach der Saison bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zurück in die zweite Reihe rücken und unter dem neuen Trainer Marco Rose arbeiten. So lautet zumindest der Plan der BVB-Führung. Gänzlich sicher erscheint die Zukunft des 38-Jährigen bei Schwarz-Gelb angesichts neuer Transfer-Spekulationen nämlich nicht.

Wie die "Ruhr Nachrichten" vermelden, befasst sich mittlerweile mit Werder Bremen ein Bundesliga-Konkurrent mit der Personalie Edin Terzic. Beim kriselnden Nordklub steht Florian Kohfeldt unter Druck, nachdem die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt verloren gingen.

Sollte der SVW im Pokal-Halbfinale (Freitag, 20:30 Uhr) gegen RB Leipzig erneut als Verlierer vom Platz gehen, könnte die Luft noch enger für Kohfeldt werden. "Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen", hatte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann die grün-weißen Erwartungen unmissverständlich klar gemacht.

Anschließend muss Bremen in Bundesliga gegen Bayer Leverkusen, den FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach punkten, um nicht noch in die Abstiegszone zu rutschen.

BVB-Coach Terzic auch in Wolfsburg und Leverkusen gehandelt

Ob Edin Terzic den Bremern zu neuen Spielzeit im Falle einer Trennung von Florian Kohfeldt tatsächlich zur Verfügung steht, hängt letztlich aber natürlich auch vom BVB ab. Sportdirektor Michael Zorc hatte nach der Verpflichtung von Marco Rose erklärt, unbedingt mit dem Mendener auch in 21/22 zusammenarbeiten zu wollen. Aber: Sollten konkrete Anfragen für Terzic in Dortmund eintreffen und dieser einen Wechselwunsch hinterlegen, würde man dem Coach wohl schon allein aus Verbundenheit keine Steine in den Weg legen.

Unterdessen ist Werder Bremen "WAZ" zufolge nicht der einzige Bundesligist, der sich mit einer Verpflichtung von Edin Terzic beschäftigt. Demnach stelle er auch beim VfL Wolfsburg eine Option dar, sollte Oliver Glasner nach der Saison eine neue Aufgabe suchen.

"Ruhr Nachrichten" bringt Terzic zudem bei Bayern Leverkusen ins Spiel, wo Hannes Wolf vorerst nur bis zum Ende der Spielzeit auf der Bank sitzt. Dort würde er "unbestritten gut ins Anforderungsprofil passen", so die Zeitung.