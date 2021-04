Presse: "Guardiola träumt vom Champions-League-Titel"

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Pep Guardiola steht mit Manchester City vor dem Einzug in das Finale

Manchester City ist dem Champions-League-Finale durch einen 2:1-Auswärtssieg bei Paris Saint-Germain einen großen Schritt näher gekommen. Während die englische Presse besonders Pep Guardiola feiert, hadern die französischen Medien mit dem Pariser Einbruch nach dem Seitenwechsel. Die Pressestimmen aus dem In- und Ausland:

England

"Independent": De Bruyne und Mahrez schocken die Pariser, während Guardiola Pochettino schlägt, um einen großen Schritt in Richtung Finale zu machen. Pep Guardiola, seine wohlhabenden Angestellten und natürlich Citys Fans mussten hierauf eine lange Zeit warten.

"Guardian": De Bruyne und Mahrez bringen Manchester City gegen PSG in den Fahrersitz.

"BBC": ManCity kämpft sich zurück und führt im Champions-League-Halbfinale gegen PSG. Manchester City produziert eine hervorragende Darbietung, kommt zurück, und nimmt mit dem Sieg gegen Paris Saint-Germain die Kontrolle über das Champions-League-Halbfinale.

"Mirror": De Bruyne und Mahrez sichern den Blauen einen Comeback-Sieg in Paris, während Guardiola eine perfekte Auswärts-Performance leitet.

"The Times": Pep Guardiolas Mut bringt Manchester City an den Rand zur Geschichte. Was auch immer die Spieler von Manchester City noch in ihren Karrieren erreichen, sie werden immer Paris haben. Sie werden immer die Erinnerung daran haben, wie sie mit so viel Charakter und Intelligenz im Parc des Princes antworteten, die Lichter ausmachten, die Stars um Neymar und Kylian Mbappé ausschalteten und einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Finale machten.

Frankreich

"L'Équipe": Trotz einer fantastischen ersten Halbzeit kippt PSG gegen Manchester City im Halbfinale der Champions League um.

"Le Monde": PSG kann den Vorsprung gegen Manchester City nicht halten. Die Pariser brechen nach einer dominanten ersten Halbzeit ein und geben nach der Pause im eigenen Zuhause nach.

"France Football": Einbruch gegen Manchester City in der zweiten Halbzeit - PSG erhält einen harten Schlag an den Kopf und muss ein Comeback vollbringen.

Deutschland

"ntv": Gündogan bei Citys Sieg böse umgegrätscht. Paris St. Germain und Manchester City sind für ihre offensive Stärke bekannt. Das Halbfinalhinspiel in der Champions League ist bisweilen aber eher von harten Zweikämpfen geprägt. Ilkay Gündogan übersteht eine heftige Attacke, ein miserabel verteidigter Freistoß macht am Ende den Unterschied.

"Spiegel": Volltreffer durchs Nadelöhr. In einem hochklassigen Halbfinale reichen Manchester City eine abgerutschte Flanke und ein Freistoß durch die Pariser Mauer hindurch zum Sieg. Im Rückspiel muss PSG-Coach Mauricio Pochettino nun ins Risiko gehen.

"RTL": Pep Guardiola träumt vom Champions-League-Titel. Das Finale ist so nah, doch Trainer Pep Guardiola weiß bis dahin wird es noch ein "hartes Stück Arbeit".

"kicker": De Bruyne und Mahrez bringen ManCity in die Pole Position. Manchester City steht mit einem Bein im Endspiel der Champions League. Am Mittwochabend gewann der unangefochtene Tabellenführer der Premier League das Hinspiel im Halbfinale mit 2:1 bei Paris St. Germain - dabei hatten die Franzosen doch so gut begonnen.

"Süddeutsche Zeitung": Erst Slapstick bricht PSG. Nach der Führung durch Marquinhos dreht Manchester City in Paris das Halbfinal-Hinspiel auf fast belustigende Weise. Das 2:1 bringt Pep Guardiola seinem ersten Finale seit zehn Jahren ein großes Stück näher.