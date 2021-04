Gladbach-Aus? Berater lässt Lazaros Zukunft offen

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Valentino Lazaro spielt aktuell auf Leihbasis in Gladbach

Noch bis zum Sommer ist Valentino Lazaro von Inter Mailand an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Ob der österreichische Nationalspieler auch langfristig eine Zukunft in Gladbach hat, steht noch in den Sternen.

24 Pflichtspiele, zwei Treffer, eine Vorlage: Mehr als durchwachsen ist die Bilanz von Valentino Lazaro im Gladbach-Trikot bislang nicht.

Aufsehen erregte der 25 Jahre alte Flügelstürmer hauptsächlich mit seinem sensationellen Treffer durch einen Skorpion-Kick gegen Bayer Leverkusen, der später in der "ARD-Sportschau" zum Tor des Jahres 2020 gewählt wurde. Mehr als 115.000 Zuschauer*innen und damit rund 35 Prozent der Abstimmenden votierten damals für Lazaro.

Bleibt Valentino Lazaro in Gladbach?

Unter dem Strich war sein sportlicher Beitrag für Gladbach in dieser Saison aber bislang eher gering - auch, weil ihn in der Hinrunde ein Muskelbündelriss und zu Jahresbeginn Leistenprobleme insgesamt mehr als drei Monate außer Gefecht setzten.

Ob Lazaro auch in der kommenden Spielzeit für die Borussia aufläuft oder zunächst zu Inter zurückkehrt, ist dementsprechend noch völlig offen.

Gladbach: "Keine Tendenz" bei Valentino Lazaro

"Es gibt momentan keine Tendenz in irgendeine Richtung", sagte Max Hagmayr, der Berater des Profis, dem "kicker". Lazaro fühle sich in Gladbach zwar "sehr wohl", alles Weitere müsse man jedoch abwarten.

Zeitnah ist wohl keine Bewegung in der Personalie zu erwarten. Hagmayr bestätigte, in zwei Wochen in Italien mit Inter-Verantwortlichen über die Zukunftsperspektive seines Klienten zu sprechen. "Danach sehen wir weiter", erklärte der Agent.

Max Eberl: "Reine Leihe" bei Valentino Lazaro

Gladbach hat bei Lazaro vorerst keine Handhabe. Laut Sportdirektor Max Eberl gibt es weder eine Kaufoption noch -pflicht für den Leihspieler.

"Bei Valentino ist es eine reine Leihe. Wir sind froh, dass er hier ist, auch wenn ihn seine beiden Verletzungen natürlich zurückgeworfen haben. Bei ihm schauen wir bei der Kaderplanung für die kommende Saison, was möglich ist", so der Gladbach-Macher Anfang Februar gegenüber "Bild".