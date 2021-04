FIRO/FIRO/SID/

Kyoung-Rok Choi verlängert beim KSC bis 2023

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den auslaufenden Vertrag mit dem Südkoreaner Kyoung-Rok Choi um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

Das teilten die Badener am Donnerstag mit. Choi kam in der laufenden Saison bisher 24 Mal zum Einsatz und ist mit fünf Treffern zweitbester Torschütze des KSC. Derzeit laboriert der 26 Jahre alte Außenbahnspieler an einem Muskelfaserriss.