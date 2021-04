Schalke treibt Mega-Umbruch voran

Thomas Voelker via www.imago-images.de

Wechseln Victor Palsson (l.) und Serdar Dursun zum FC Schalke 04?

Nachdem der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga feststeht, laufen beim FC Schalke 04 die Planungen für die kommende Zweitliga-Saison auf Hochtouren. Gleich mehrere Neuzugänge sind im Anflug.

Mit Rückkehrer Danny Latza vom FSV Mainz 05 brachte der FC Schalke 04 bislang nur einen externen Neuzugang für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach. Obwohl die prekäre Finanzlage und ein nach dem Abstieg noch einmal deutlich verringerter Kader-Etat große Sprünge auf dem Transfermarkt verhindern, haben die Bosse rund um den neuen Sportvorstand Peter Knäbel einige weitere Spieler an der Angel.

Gespräche habe es laut "Bild" bereits mit Sebastian Schonlau (SC Paderborn) sowie Timo Hübers (Hannover 96) gegeben. Schonlau könne sich einen Wechsel nach Gelsenkirchen durchaus vorstellen. Bei Hübers hingegen habe Schalke mit dem HSV, dem 1. FC Köln und Union Berlin namhafte Konkurrenz. Immerhin: Ein erstes Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei 96 habe der 24 Jahre alte Abwehrspieler abgelehnt, heißt es.

FC Schalke 04: Top-Torjäger der 2. Bundesliga im Visier?

Konkret bemüht sich Schalke darüber hinaus demnach um Victor Palsson (Darmstadt 98). Der 30-jährige isländische Nationalspieler ist allerdings noch bis 2022 an die Lilien gebunden. Er soll zwischen 500.000 und 800.000 Euro Ablöse kosten - für die klammen Knappen in der heutigen Zeit kein Pappenstiel.

Sollte sich die Palsson-Verpflichtung zerschlagen, steht mit Charles Pickel vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot angeblich ein weiterer Kandidat für das defensive Mittelfeld im Fokus der Schalker. Auch für den 23 Jahre alten früheren Schweizer Junioren-Nationalspieler wäre allerdings wegen seines bis 2022 laufenden Arbeitspapiers eine Ablöse fällig.

Ein echter Transfer-Coup könnte Schalke auf der Stürmer-Position gelingen. Mit Serdar Dursun, Teamkollege Palssons in Darmstadt und aktuell bester Torjäger der zweiten Liga, sollen sich Knäbel und Co. "in guten Gesprächen" befinden. Dursun selbst lobte Schalke zuletzt gegenüber "Sky" als "erfahrenen Verein, der in die Bundesliga gehört".