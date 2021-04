Rapids Szanto muss Karriere beenden

GEPA pictures/ Philipp Brem

Tamas Szanto muss seine Fußballschuhe verletzungsbedingt an den Nagel hängen

Traurige Nachrichten beim SK Rapid Wien. Wie die Hütteldorfer in einer Aussendung bekannt geben, muss das ehemalige Nachwuchstalent Tamas Szanto seine Karriere aufgrund von langwierigen Verletzungen mit 25 Jahren frühzeitig beenden.

Beim SK Rapid Wien muss man das frühzeitige Karriereende seines ehemaligen Nachwuchstalentes Tamas Szanto bekannt geben. Der mittlerweile 25-jährige Ungar, der im Sommer 2010 aus dem Nachwuchs des SC Sopron nach Wien-Hütteldorf gewechselt ist, hat in den letzten Jahren mit schweren Verletzungen an der Leiste und am Knie zu kämpfen und muss nun einen Schlussstrich unter seine kurze Profilaufbahn ziehen.

"Es tut mir sehr leid für Tamas, denn er ist nicht nur ein hervorragender Fußballer, sondern auch toller Mensch und großer Kämpfer. Wir haben als Verein alles versucht um ihn bei seinen Comeback-Bemühungen zu unterstützen, aber gegen manche Verletzungen ist man leider machtlos", so Sportdirektor Zoran Barišić.

46 Pflichtspiele für Rapid

Szanto brachte es in seiner Karriere auf 46 Pflichtspiele für die Hütteldorfer, in der Bundesliga-Saison 2016/17 zählt er zum absoluten Stammpersonal und brachte es in 29 Bundesligaspielen auf fünf Tore und drei Assists. Doch nur ein Jahr später begann der Leidensweg des 25-jährigen Ungars, als ihn eine schwere Leistenverletzungen außer Gefecht setzte und er sich nach seinem Comeback und nur 253 Einsatzminuten auch noch eine schwere Knieverletzung zuzog. Mehrere operative Eingriffe und ein Comeback-Versuch im Sommertrainingslager 2020 folgten, doch nun herrscht die traurige Gewissheit, dass es für Tamas Szanto nicht mehr weitergeht.

"Es fällt mir enorm schwer mich von einem Traum zu verabschieden, der mich mein ganzes Leben hindurch motiviert, geformt und zu dieser Person gemacht hat, die ich jetzt bin. Leider konnte sich mein Traum nicht zur Gänze erfüllen. Doch ich bin zuversichtlich, dass meine besondere Verbindung zum Fußball nie schwinden wird und ich hoffe von all dem, was ich von Rapid bekommen habe, in der Zukunft, wenn auch nicht als Spieler, etwas zurückgeben kann", äußert sich Szanto in einer ersten Reaktion.

Szanto wird den SK Rapid nicht endgültig verlassen, sondern soll nach seiner aktiven Karriere in der Akademie der "Grün-Weißen" eine Stellung erhalten, wie Zoran Barišić bestätigte: "Ich freue mich aber sehr, dass Tamas nach wie vor voller Tatendrang für seinen geliebten Fußballsport ist und wir ihn zum Einstieg in die Karriere nach der Karriere in unserer Akademie an Bord haben werden. Er wird dort in verschiedenen Bereichen lernen können und ich bin sicher, dass er für viele Aufgaben geeignet ist. Ich und wir alle freuen uns, dass Tamas Szanto dem Verein erhalten bleibt!"

