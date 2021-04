Ex-Salzburger Hwang in England gefragt

dpa

Hee-chan Hwang steht bei offenbar bei englischen Klubs im Fokus

Mehrere Klubs aus der englischen Premier League sind einem Medienbericht zufolge an Hee-chan Hwang von Bundesligist RB Leipzig interessiert sein. Der ehemalige Red Bull Salzburg-Kicker konnte sich bisher nicht durchsetzen.

>> Die Vereinsstatistik von Hee-chan Hwang in der weltfussball-Datenbank

Wie das Internetportal "goal.com" berichtet, wollen der FC Everton, Brighton & Hove Albion sowie West Ham United den südkoreanischen Nationalspieler verpflichten. Der 25-Jährige war erst im vergangenen Sommer aus Salzburg nach Leipzig gewechselt, stand bisher aber nur einmal in der Startelf.

Durchwachsene Saison bei Leipzig

Hwang gilt bei RB als Verkaufskandidat. Der Klub ist optimistisch, die an Salzburg überwiesenen neun Millionen Euro trotz der durchwachsenen Saison des Angreifers wieder einnehmen zu können. Der 32-malige Nationalspieler war zum Ende des vergangenen Jahres fast zwei Monate wegen einer Corona-Erkrankung ausgefallen und kam in den vergangenen Wochen lediglich auf Kurzeinsätze.

Bei Red Bull Salzburg zählte Hee-chan Hwang zum Stammpersonal, konnte in der Saison vor seinem Wechsel nach Leipzig in 27 Bundesligaspielen 23 Scorerpunkte machen. Insgesamt absolvierte der 25-jährige Südkoreaner 126 Pflichtspiele für den österreichischen Tabellenführer, in denen ihm 45 Tore sowie 29 Assists gelangen.

Leipzig will sich im Sommer von mehreren Spielern trennen, um mit einem Kader von 21 Profis in die Saison zu gehen.

dpa/red