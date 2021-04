Wenn Messi fragt, ob du mit ihm spielen magst

Nigel Keene via www.imago-images.de

So in etwa muss sich das damals für "Emi" (nun Norwich) angefühlt haben

Ist Barça-Superstar Lionel Messi auch noch ein verdammt guter Scout?

Ein Zweitliga-Kicker in Argentiniens Star-Auswahl? An der Seite von Lionel Messi? Undenkbar! Ein Premier-League-Aufsteiger mit 14 Toren und 15 Assists in 37 Spielen? Könnt' gehen. Vor allem, wenn ihn Messi persönlich längst gefragt hat - so passiert bei Emiliano Buendía von Norwich City.

"Emi" hat im Interview mit dem "Guardian" verraten, dass ihn Leo schon fast auf den Tag genau vor sechs Jahren gefragt hat. Buendía ist Doppelstaatsbürger von Spanien und Argentinien und war für die "Gauchos" schon bei der U20-WM im Einsatz - übrigens auch gegen Österreichs U20.

Messi kam ausgerechnet bei einem 6:0-Kantersieg von Barça gegen Getafe in der Pause (bei 5:0!) mit vorgehaltener Hand auf Mittelfeldspieler Buendía zu.

"'Was wirst du machen? Willst du für Spanien oder Argentinien spielen?' hat er mich gefragt", schildert Buendía, "Ich habe ihm sofort gesagt: Natürlich für Argentinien, mit dir - das wäre ein Traum!"

Leben im Fußball-Fahrstuhl

Wenig später stieg Getafe ab und nach dem Wiederaufstieg 2017 verliehen die Madrilenen Buendía an den Zweitligisten Leonesa. 2018 verpflichtete ihn Norwich City, damals ebenfalls noch Zweitligist. Mittlerweile ist er mit den "Canaries" einmal aufgestiegen, abgestiegen und nun gerade wieder aufgestiegen.

Mittwoch wurde Buendía bei Norwich City zum "Spieler des Jahres" gewählt und am Donnerstag von der "English Football League" (EFL) zum "Championship Spieler des Jahres". Mal schauen, was noch so alles kommt.

red