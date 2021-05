Raiola über Håland: "Die 14 Großen wollen ihn"

Nicol xf2 Campo/LaPresse Nicol via www.imago-image

Mino Raiola ist der Berater von BVB-Star Erling Håland

Die Zukunft von Erling Håland ist und bleibt ein beherrschendes Thema bei Borussia Dortmund. Zwangsläufig spielt der Berater des Norwegers in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Am Samstag äußerte sich Mino Raiola einmal mehr zu seinem Schützling und verriet Interna, die so bislang nicht bekannt waren

In den vergangenen Wochen wurde oft und viel über die Zukunft von BVB-Superstar Erling Håland diskutiert. Die große Frage ist: Verlässt der Norweger die Dortmunder schon in diesem Sommer oder bleibt er doch bis 2022? Berater Mino Raiola kennt die Antwort darauf noch nicht.

Der BVB habe ihm zwar gesagt, dass der Klub Håland nicht verkaufen wolle, aber: "Jetzt müssen wir schauen, ob das auch am 1. September noch so ist", deutete Raiola im "AS"-Interview an, dass es in der kommenden Wechselperiode sehr wohl zu einem Transfer seines Schützlings kommen könnte.

Raiola: Jeder Topklub kann sich Håland leisten

Obwohl die Pandemie ein großes Loch in die Kassen der Topklubs gerissen hat, ist ein Håland-Transfer in den Augen Raiolas kein Problem. "Jeder kann sich ihn leisten. Die Frage ist doch eine andere: Kann es sich Real leisten, Håland nicht zu kaufen? Oder Barça?", sagte der Berater.

Einen Wunschklub habe ihm sein Schützling übrigens noch nicht mitgeteilt, erklärte Raiola. Dies sei ihm Stand heute auch noch egal. "Er muss es mir sagen, wenn ich alle Dinge in meinem Kopf sortiert habe und ein Menü zusammenstellen und ihm vorlegen kann. Das können wir jetzt noch nicht.

Die weiteren Aussagen Raiolas zu Erling Håland

Mino Raiola ...

... über den Muster-Profi Erling Håland: "Wie bei allen Stars kommt Fußball auch bei ihm an erster Stelle. Es geht nicht anders [...] Håland weiß nicht, welche Restaurants es in Dortmund gibt. Er lernt viel, um sich zu verbessern, er trainiert hart. Am Ende sind die großen Champions in meinen Augen die einfachsten Menschen."

... über seine Spanien-Tour mit Alf-Inge Håland: "Wenn ich den Grund für den Trip verrate, würde es niemand glauben. Hålands Vater musste nach Marbella. Er wollte Laporta (neu gewählter Präsident des FC Barcelona, Anm.) gratulieren und nach Madrid fahren. Wir haben alle Dinge auf einmal gemacht. [...] Das Seltsame ist, dass es in Barcelona keinen privaten Terminal gibt. Dort ist 24 Stunden am Tag ein Paparazzo. Ich glaube, sie haben auf eine Schauspielerin gewartet."

... auf die Frage, ob Håland ihm seinen Wunschklub mitgeteilt hat: "Nein, weil es mir jetzt noch egal ist. Er muss es mir sagen, wenn ich alle Dinge in meinem Kopf sortiert habe und ein Menu zusammenstellen und ihm vorlegen kann. Das können wir jetzt noch nicht. Was wir heute wissen, ist, dass Dortmund sehr ernst mit uns gesprochen und gesagt hat: 'Wir sehen nicht, wir handeln.'"

... auf die Frage, ob der BVB Håland im Sommer nicht verkaufen will: "Das ist das, was sie gesagt haben. Jetzt müssen wir schauen, ob das auch am 1. September (Ende des Transferfensters, Anm.) noch so ist."

... über den Standpunkt des BVB im Håland-Poker: "Die offizielle Position von Dortmund ist wie sie ist. Aber ich habe einen anderen Standpunkt. Ich denke, wenn sich eine gute Möglichkeit ergibt und alle glücklich sind, werden wir sie auf den Tisch legen."

... über die Möglichkeit eines Håland-Abschieds 2021: "In meinen Augen ist es eine Möglichkeit, in den Augen von Dortmund nicht."

... über Hålands Ausstiegsklausel: "Wenn er darüber sprechen will, dann kann er das. Ich kann es nicht und ich möchte es nicht. Weil das nicht wichtig ist. Viel wichtiger als eine Klausel ist die Frage, ob der Spieler [wechseln] will oder nicht."

... auf die Frage, ob Håland besser nach Spanien oder England passt: "Håland ist an zwei Dingen interessiert: Er will Tore schießen und Titel gewinnen. Und er wird sicher danach entscheiden, wo diese beiden Dinger häufiger passieren. Wenn Klubs wie Barcelona oder Madrid kommen, ist es schwer, Nein zu sagen. PSG betritt ebenfalls die Gruppe der großartigen Klubs, City versucht, dort noch hinzukommen, Juve war schon immer da. Die nationale Meisterschaft spielt auch eine Rolle. PSG spielt in der schlechtesten der großen Ligen. Bayern spielt in einer attraktiven Liga, aber wir wissen, dass sie immer gewinnen. In Spanien haben dagegen drei Klubs die Möglichkeit."

... auf die Frage, ob sich Real Madrid und der FC Barcelona Håland leisten können: "Ich glaube, ja. Jeder kann sich ihn leisten. Die Frage ist eine andere: Kann es sich Real leisten, Håland nicht zu kaufen? Oder Barça? [...] Für Klubs und ist die gleiche Situation. Ein Zug kommt vorbei und du fragst dich, nimmst du ihn oder lässt du ihn fahren? Das ist die große Frage."

... über Hålands Markt: "Der Markt sagt, dass er bereit ist. Alle großen Teams lieben ihn. Die 14 großen Klubs wollen ihn, ja. Jetzt ist es wichtig, die beste Option zu kennen. Mein Job ist es, das beste finanzielle Paket für den Spieler rauszuholen, aber es muss auch ein wichtiges Projekt sein. Man kann keinen Spieler wie ihn kaufen, ohne eine Idee oder ein Projekt für die Zukunft zu haben."