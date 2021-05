BVB länger ohne Haaland? Zorc gibt Update

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Erling Haaland fehlt dem BVB im Pokal-Halbfinale

Borussia Dortmund muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel auf Torjäger Erling Haaland verzichten. Der Norweger fehlt aufgrund muskulärer Probleme, teilte der BVB mit.

"Er hat einen Schlag in Wolfsburg bekommen, ist dann ins Training eingestiegen, konnte aber die Belastung nicht tolerieren", erklärte Sportdirektor Michael Zorc in der "ARD", gab jedoch direkt Entwarnung: "Wir gehen davon aus, dass er uns nächste Woche wieder zur Verfügung steht, aber für heute reicht es nicht."

ℹ️ @ErlingHaaland muss aufgrund muskulärer Probleme heute leider passen. Gute Besserung, Erl! ✊ — Borussia Dortmund (@BVB) 1. Mai 2021

Am kommenden Bundesliga-Spieltag steht für den BVB die extrem wichtige Partie gegen RB Leipzig auf dem Programm - dann wohl wieder mit Haaland, der in der laufenden Saison in 38 Pflichtspielen 37 Mal getroffen hat.

Für Haaland rückte gegen Kiel der Belgier Thorgan Hazard in die Startelf.