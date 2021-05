Russland bezieht EM-Trainingslager im Stubaital

APA/EXPA/ROLAND HACKL

Ex-FC-Tirol-Tormann Tschertschessow kehrt für eine Zeit nach Tirol zurück

Russlands Nationalmannschaft wird mit einem Jahr Verspätung ihr EM-Trainingslager in Tirol aufschlagen. Von 22. Mai an ist die "Sbornaja" um Teamchef Stanislaw Tschertschessow für zehn Tage in Neustift im Stubaital einquartiert. Testspiel ist keines geplant.

"Wir fliegen von Innsbruck nach Polen, wo wir am 1. Juni ein Freundschaftsspiel absolvieren. Unsere EM-Generalprobe findet dann am 5. Juni gegen Bulgarien in Russland statt", berichtete Tschertschessow in der "Tiroler Tageszeitung" (Montag-Ausgabe). Russland bereitete sich schon vor der Heim-WM 2018 in Tirol auf das Turnier vor. Die EM startet am 11. Juni, die Osteuropäer treffen in ihrer Gruppe auf Belgien, Dänemark und Finnland. Russland kann zwei Gruppenspiele vor heimischer Kulisse in St. Petersburg bestreiten.

Оп-оп-оп! Давайте вместе в пляс 💃🕺



29 апреля – международный день танца. Не сидите на месте – вперёд на танцпол. #НашиПарни поддержат 😎#СборнаяРоссии pic.twitter.com/1H1tORQ5iu — Сборная России (@TeamRussia) 29. April 2021

Auch Deutschland bereitet sich in Tirol auf die Endrunde vor. Die DFB-Auswahl ist ab 25. Mai in Seefeld zu Gast und testet in Innsbruck am 2. Juni gegen Dänemark. Österreichs Nationalteam wird während des EM-Turniers ebenfalls in Seefeld residieren und von dort zu den Gruppenspielen in Bukarest und Amsterdam aufbrechen.

apa