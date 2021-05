Oberösterreich bricht Unterhaus-Fußball ab

GEPA pictures/ Mario Buehner via www.imago-images.

Im oberösterreichischen Unterhaus wird der Ball nichts mehr ins Rollen kommen

Der aufgrund der Corona-Pandemie gepeinigte Unterhaus-Fußball muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Wie der Oberösterreichische Fußballverband bekannt gib, hat man sich zum Abbruch und der Annullierung der Bewerbe im Erwachsenenbereich sowie des Landescups entschieden.

Behördlichen Einschränken verhindern Fortsetzung

Der Oberösterreichische Fußballverband gibt sich den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschlagen und verkündet den Abbruch sowie die Annullierung der OÖFB-Bewerbe im Erwachsenenbereich und des Landescups. Nach der Sitzung des ÖFB-Präsidiums am vergangenen Freitag wurde bereits mit diesem Schritt gerechnet. Somit geht wie auch schon im Vorjahr die aktuelle Saison vorzeitig zu Ende, eine Wertung kann aufgrund der gültigen Bestimmungen nur in zwei Ligen durchgeführt werden.

"Der OÖ FUSSBALLVERBAND hatte unter Einbeziehung aller Möglichkeiten die Rahmenbedingungen abgesteckt, die erforderlich sind, um ein zweites Jahr ohne Wertung in den Kampfmannschafts-Bewerben zu vermeiden. Wir müssen aber leider zur Kenntnis nehmen, dass die behördlichen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Fortsetzung der Meisterschaft 2020/21 verhindern und somit einen Abbruch unumgänglich machen. Jetzt gilt es den Fokus auf einen Neustart im Sommer zu richten und darauf zu hoffen, dass unsere Mitgliedsvereine die Meisterschaft 2021/22 möglichst ohne Beeinträchtigungen bestreiten können", so Präsident Gerhard Götschhofer in einer offiziellen Mitteilung.

Von der LT1 OÖ-Liga gibt es somit keine Auf- bzw. Absteiger. Im Nachwuchs hingegen wird es ab 19. Mai im Kinder und Jugendbereich auch wieder zu Spielen mit Vollkontakt kommen, sodass man bis zur Sommerpause noch kleine Bewerbsformen abwickeln kann.

apa