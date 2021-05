Real im CL-Rückspiel ohne Raphaël Varane

APA/AFP

Für Varane (r.) fällt das erneute Duell mit Werner (l.) flach

Spaniens Meister Real Madrid muss im Champions-League-Rückspiel am Mittwoch bei Chelsea (Hinspiel: 1:1) auf Abwehrstütze Raphaël Varane verzichten. Der Franzose erlitt beim 2:0-Liga-Sieg gegen Osasuna am Wochenende eine Oberschenkelverletzung, wie der Club am Montag mitteilte.

Mit Dani Carvajal und Lucas Vazquez fehlen den "Königlichen" zwei weitere Defensivspieler, Ferland Mendy und Kapitän Sergio Ramos machten das Training am Montag hingegen mit.

Parte médico de Varane.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 3. Mai 2021

Laut der Zeitung "AS" wird Varane zehn Tage fehlen und Real damit auch im möglicherweise vorentscheidenden Titelduell mit Sevilla am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.

