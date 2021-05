ÖFB holt neuen Leiter der Frauen-Akademie

GEPA pictures/ Johannes Friedl

ÖFB Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann bekommt eine Zusatzfunktion

Peter Grechtshammer übernimmt ab 1. Juli die neu geschaffene Position des Gesamtleiters der ÖFB Frauen-Akademie in St. Pölten, wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und der SK Rapid am Montagnachmittag mitteilten. Der 42-Jährige ist seit 16 Jahren in diversen sportlichen Funktionen beim Rekordmeister in Hütteldorf tätig, aktuell noch bis Ende Juni als Leiter Sportmanagement Rapid II, Akademie und Nachwuchs.

Zusatzaufgabe für Fuhrmann

Trainer des U19-Nationalteams der Frauen wird Johannes Spilka, der mit dem SKN St. Pölten zwei Meistertitel in der Frauen-Bundesliga gewann. Markus Hackl übergibt sein Amt als U17-Teamchef an seinen langjährigen Assistenztrainer Patrick Haidbauer und widmet sich künftig verstärkt seiner Co-Trainer-Tätigkeit beim Frauen-Nationalteam.

"Ich bin sehr zufrieden mit den Lösungen und Konzepten, die wir im Zuge der Evaluierung der ÖFB Frauen-Akademie im zehnten Jahr des Bestehens erarbeitet haben. Wir haben das Team vergrößert, konnten mit Peter Grechtshammer und Johannes Spilka Top-Verstärkungen gewinnen und mit Patrick Haidbauer einem sehr talentierten Trainer den nächsten Karriereschritt ermöglichen", so ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

🆕 Neue Gesichter in der ÖFB #FrauenAkademie 🇦🇹 und an der Spitze der Nachwuchs-Nationalteams!

☝🏻 Neue Aufgaben auch für Irene Fuhrmann und Markus Hackl!

Zudem wird Hackl als "Talentecoach national" und ebenso wie Haidbauer weiter als Individualtrainer fungieren. Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann ist künftig auch "Talentecoach international". Dabei soll sie jungen ÖFB-Talenten im Ausland nach dem Abgang aus der Akademie weiter unterstützen und in ihrer Entwicklung begleiten.

"Wir werden die ÖFB Frauen-Akademie, die der Abteilung Frauenfußball zugeordnet ist, künftig noch stärker in die Abteilung Talenteförderung der Direktion Sport eingliedern, um hier noch mehr Synergien zu schaffen, das Know-how zu bündeln und das Alleinstellungsmerkmal dieser Elite-Einrichtung weiter zu stärken. Ich bin überzeugt, dass wir mit der personellen Neuaufstellung für die kommenden Herausforderungen und die nächsten Schritte sehr gut gerüstet sind", gibt sich Martin Scherb, der Leiter der ÖFB-Talenteförderung, zufrieden.

