Sara Telek assistiert beim Champions-League-Finale

GEPA pictures/ David Bitzan

Sara Telek bei FAC gegen Rapid II (im März)

ÖFB-Schiedsrichterin Sara Telek steht beim UEFA Women's Champions League-Finale zwischen den Chelsea FC Women und dem FC Barcelona an der Linie.

Die 32-Jährige, die 2016 zum FIFA Assistant Referee aufgestiegen ist, assistiert gemeinsam mit Katrin Rafalski der ebenfalls deutschen Schiedsrichterin Riem Hussein. Vierte Offizielle ist die Ungarin Katalin Kulcsar.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung, für den ich in den vergangenen Jahren sehr hart gearbeitet habe. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team", sagt Telek in einer Aussendung des ÖFB.

Bislang war noch nie eine ÖFB-Schiedsrichterin beim bedeutendsten Klubspiel im Frauenfußball im Einsatz gewesen.

red