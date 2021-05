Ex-SKN-Kicker Thürauer beendet Karriere

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Lukas Thürauer sagt dem aktiven Profisport adieu

117 Bundesligaspiele absolvierte Lukas Thürauer für den SKN St. Pölten und den FC Admira Wacker. Stand zudem in 135 2. Liga-Spielen auf dem Platz und durfte zweimal in der Europa League-Qualifikation ran. Nun beendet der 33-jährige Mittelfeldspieler beim Kremser SC seine Karriere und wechselt auf die Trainerbank.

>> Die Vereinsstatistik von Lukas Thürauer in der weltfussball-Datenbank

Eine SKN St. Pölten-Legende hängt die Fußballschuhe an den Nagel und wechselt auf die Trainerbank. Der ehemalige Bundesliga-Kicker Lukas Thürauer beendet nach drei Jahren beim niederösterreichischen Landeslisten Kremser SC seine aktive Karriere als Profi und wird Co-Trainer. Für den SKN St. Pölten stand er in 182 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte dabei 42 Tore und bereitete 24 Tore vor. Nach der Saison 2017/18 entschied er sich für den Wechsel in den Unterhausfußball. Auch für die Admira stand er in 92 Pflichtspielen auf dem Platz.

"Wollten ihn unbedingt beim Verein halten"

Gegenüber der "NÖN" sagte Thürauer zu seinem Wechsel auf die Trainerbank: "Das war die naheliegendste Lösung. Björn (Wagner - Trainer des Kremser SC, Anmk.) war bis jetzt ein Einzelkämpfer, so kann ich ihm in einem Bereich unterstützen, der mich auch interessiert."

Sein bisherige Cheftrainer und künftiger Partner an der Seitenlinie, Björn Wagner, freut sich über die Verstärkung im Trainerteam: "Wir wollten ihn unbedingt beim Verein halten. Er hat ein extrem hohes Standing in der Mannschaft, ich bin überzeugt davon, dass wir uns gut ergänzen werden." Bis zum Abbruch der Saison war Thürauer im Herbst mit sechs Toren der Toptorschütze der Kremser, nun hofft man das ein weiteres, ehemaliges SKN-Urgestein in seine Fußstapfen treten kann.

"Es ist unbestritten, dass uns spielerische Qualität verloren geht. Luki ist das Hirn der Mannschaft gewesen. Ich hoffe, dass Michael Ambichl in seine Fußstapfen treten kann", so Wagner über den 30-jährigen Mittelfeldspieler, der seit November letzten Jahres bei Krems aktiv ist.

red