Zorc nimmt BVB-Profis vor "Kraftakt" in die Pflicht

Michael Zorc fordert "Vollgas" vom BVB

Für Borussia Dortmund stehen wegweisende Wochen an. Sportdirektor Michael Zorc nahm die BVB-Profis vor den Duellen gegen RB Leipzig in der Bundesliga am Samstag und im DFB-Pokalfinale am 13. Mai in die Pflicht.

"Wir müssen alle Spiele gewinnen, die noch vor uns liegen", wird Zorc vom "kicker zitiert: "Da gibt es keine Unterschiede in der Herangehensweise. Wir gehen beide Partien gegen Leipzig mit Vollgas an." Der 58-Jährige bezeichnete die bevorstehenden Aufgaben der Schwarz-Gelben zudem als "Kraftakt".

Will der BVB in der kommenden Saison wieder in der Champions League spielen, muss er Eintracht Frankfurt in der Tabelle überholen - die Hessen haben mit 56 Zählern einen Punkt mehr als die Dortmunder auf dem Konto.

Die unklare Lage beim BVB erschwert zudem die Planungen für die kommende Saison. Die Bosse haben bereits klargestellt, dass Jadon Sancho den Klub verlassen kann, Erling Haaland werde aber mindestens ein weiteres Jahr beim Revierklub bleiben.

Ab einer gewissen Ablösesumme sei der BVB bei Sancho gesprächsbereit. Diese soll bei 85 bis 90 Millionen Euro liegen. Eine Summe, die laut "Eurosport" allerdings zu hoch für Manchester United ist. Die Entscheider der Red Devils sollen schon bald Gespräche aufnehmen, um die Ablöse zu drücken. Man wisse, dass Sancho unbedingt wechseln möchte, heißt es.

Bei Haaland dagegen sprach Zorc zuletzt ein Machtwort. "Wir haben uns klar zur Causa Haaland geäußert. Die Entscheidung wird nicht ohne Borussia Dortmund getroffen. Egal, wo wir am Ende landen, Erling wird weiter bei uns spielen", erklärte er unmissverständlich.

Rose muss sich beim Kader gedulden

Von einem Verkauf Sanchos und möglichen Champions-League-Einnahmen hängt zudem ab, inwiefern der BVB im Sommer auf dem Transfermarkt aktiv wird.

Dem "kicker" zufolge muss sich Trainer Marco Rose aber ohnehin gedulden, bis er seinen finalen Kader zusammen hat - womöglich sogar bis kurz vor Saisonbeginn.