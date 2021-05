Addo weiß genau: "Natürlich können Ängste aufkommen"

Dennis Ewert/RHR-FOTO/Pool

Otto Addo ist Co-Trainer beim BVB

Am Mittwoch hatte BVB-Profi Mateu Morey nach seiner schwerwiegenden Knie-Verletzung über den Verlauf seiner ersten Operation informiert. Über die sozialen Medien teilte er mit, dass die Arbeit an seiner Rückkehr in den Profi-Kader von Borussia Dortmund längst begonnen hätte.

Die Trotz-Reaktion des BVB-Defensivspielers kommt gut an, sowohl im Klub als vor allem auch in der Anhängerschaft. Der Kampfgeist des 21-Jährigen wurde von den BVB-Fans äußerst positiv aufgenommen.

Dass Morey auf dem harten und langen Weg nach seiner schwerwiegenden Band- und Kapselverletzung im rechten Knie auch Rückschläge wird überwinden müssen, weiß auch Dortmunds Co-Trainer Otto Addo.

Der 45-Jährige hatte während seiner aktiven Laufbahn selbst mit schweren Verletzungen zu kämpfen. "Das wird natürlich eine Leidenszeit sein, durch die er durch muss", weiß Addo im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten", was Morey in den nächsten Monaten in Dortmund bevorstehen wird.

"Natürlich können Ängste in dir aufkommen, ob es mit deiner Karriere nach der Verletzung weitergehen kann", weiß der einstige Offensivspieler, der zwischen 1999 und 2005 über 100 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben absolvierte.

Morey mit 24 Saisonspielen für den BVB

Terzic-Assistent Addo zeigte sich im Falle Moreys aber zuversichtlich, dass der Spanier gestärkt aus dieser Leidenszeit zurückkommen werden: "Entscheidend ist, dass du immer positiv bleibt und davon überzeugt bist, dass dich diese Erlebniss stärker machen. Mateu ist ein grundauf positiver, lebensfroher Mensch. Das wird ihm sehr helfen auf dem Weg zurück."

In der laufenden Saison hatte sich Matheu Morey den Stammplatz auf der Rechtsverteidiger-Position von Thomas Meunier erkämpft und wettbewerbsübergreifend insgesamt 24 Saisonspiele für den BVB bestritten.

Addo, der übrigens zur neuen Saison auf seinen alten Posten als Top-Talentetrainer beim BVB zurückkehren wird, mache sich um Morey keine Sorgen, da er ihn "auch jetzt gerade sehr optimistisch" erlebe.

Unvergessen ist der Ex-Stürmer in Dortmund für eine Aktion aus der Saison 2003/2004. Im Europapokalspiel gegen Austria Wien riss er sich am 24. September 2004 nach einem Zweikampf das Kreuzband, erzielte im Anschluss trotzdem noch ein Tor und wurde erst im Anschluss daran ausgewechselt.