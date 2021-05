Robert Gucher hält Pisa weiter die Treue

Alfredo Falcone/LaPresse via www.imago-images.de

Robert Gucher sieht seine längerfristige Zukunft in Pisa

Legionär Robert Gucher bleibt weiter in Italien und unterschreibt bei seinem Klub AC Pisa 1909 ein längerfristiges Arbeitspapier bis 2024. Der gebürtige Grazer steht seit vier Jahren beim italienischen Zweitligisten unter Vertrag und ist dort im defensiven Mittelfeld gesetzt.

>> Die Vereinsstatistik von Robert Gucher in der weltfussball-Datenbank

Robert Gucher hält dem AC Pisa 1909 die Treue und verlängert seinen Vertrag beim italienischen Zweitligisten bis Sommer 2024. Der gebürtige Grazer ist seit 2017 beim Serie B-Klub und bringt es schon auf rund 157 Pflichtspiele für seinen aktuellen Verein. In der laufenden Saison stand Gucher in 36 Partien auf dem Spielfeld und sammelte dabei 13 Scorerpunkte.

🚫 GIUDICE SPORTIVOhttps://t.co/EoKTOPEzVQ — Pisa Sporting Club (@PisaSC) 5. Mai 2021

Der ehemalige Nachwuchsteamspieler Österreichs ist seit seinem Abgang vom Grazer AK im Sommer 2008 fast durchgehend in Italien beschäftigt, nur zwischen Jänner 2011 und Juni 2012 kickte er wieder in Österreich für den Kapfenberger SV, ehe er über die Stationen Frosinone und Vicenza in Pisa landete.

red