Ex-Rapidler Stangl schließt sich Wiesbaden an

Stefan Stangl schließt sich Wehen Wiesbaden an

Für Stefan Stangl ist das Gastspiel bei Türkgücü München nach nur einem Jahr schon wieder vorbei. Der ehemalige Rapid Wien- und Red Bull Salzburg-Kicker wechselt zur kommenden Saison innerhalb der 3. Liga Deutschlands zu Wehen Wiesbaden, wo er einen Einjahresvertrag unterschreibt.

Stefan Stangl verlässt Türkgücü München nach nur einer Saison schon wieder und wechselt innerhalb der 3. Liga Deutschlands zu Wehen Wiesbaden, wo mit Dominik Prokop bereits ein weiterer ÖFB-Kicker unter Vertrag steht. Der 29-jährige Abwehrspieler, der in Österreich unter anderem bereits für Rapid Wien, Red Bull Salzburg und den SKN St. Pölten aktiv, unterschreibt einen Vertrag über ein Jahr.

"Der SVWW ist ein sehr professionell geführter Verein, und ich habe in den Gesprächen schnell ein gutes Gefühl gehabt. Die Mannschaft hat viel Potenzial und der SVWW ist sehr ambitioniert. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die sportlichen Ziele erreicht werden", so Stangl in einer ersten Reaktion nach dem fixierten Transfer.

Stangl stand in der laufenden Saison in 16 Pflichtspielen für Türkgücü auf dem Platz, schaffte es aber nicht sich als unumstrittener Stammspieler zu etablieren. Nun wagt er bei Wiesbaden einen neuen Versuch, sich in der dritten Liga Deutschlands zu etablieren.

