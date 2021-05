Impfung für Schweizer Teamkicker vor EM

APA/AFP

Schweizer Spieler bekommen die erste Dosis für die EURO

Wie die potenziellen Schweizer Olympia-Teilnehmer der Sommerspiele in Tokio haben auch die Spieler und der Betreuerstab der Schweizer Nationalmannschaft seit Anfang Mai die Möglichkeit, sich in der Schweiz im Vorfeld der am 11. Juni in Rom beginnenden Europameisterschaft gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Impfung beruht auf Freiwilligkeit.

Ob und wie die Möglichkeit wahrgenommen wird, ist individuell unterschiedlich, weil die Mehrheit der Spieler bei ausländischen Clubs engagiert ist. Zudem haben einige wie Xherdan Shaqiri oder Manuel Akanji bereits eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht.

Ziel ist es, dass diejenigen, die sich impfen lassen möchten, spätestens zu Beginn des EM-Trainingslagers in Bad Ragaz (ab 26. Mai) die erste Impfdosis erhalten. Die zweite Injektion würde erst nach der Rückkehr von der EM erfolgen. Das erste EM-Spiel bestreitet die Schweiz am 12. Juni in Baku gegen Wales.

Für Österreichs Teamspieler gibt es bisher keine konkreten Pläne bezüglich einer Impfung. ÖFB-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen hingegen werden seit der laufenden Woche gemäß Impfplan der Stadt Wien mit einer ersten Dosis teilimmunisiert.

