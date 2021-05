Wijnaldum zum FC Bayern? Berater heizt Gerüchte an

Ruben Albarran / PRESSINPHOTO via www.imago-images

Georginio Wijnaldum soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool wurde in den vergangenen Tagen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun heizt der Berater des Niederländers die Gerüchteküche an.

"Wijnaldum ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen", sagte Humphry Nijman im "Sport1"-Podcast "Meine Bayern-Woche" und betonte: "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn sie an ihm interessiert sein sollten, können sie gerne mit uns sprechen."

Erst vor wenigen Wochen soll der niederländische Nationalspieler dem FC Bayern angeboten worden sein. Das berichtete Mitte April die "Münchner Abendzeitung".

Der deutsche Rekordmeister, so hieß es damals, habe einen Transfer des Mittelfeldspielers jedoch abgelehnt. Das hohe Gehalt und das fortgeschrittene Alter Wijnaldums (30) hätten letztlich zu der Entscheidung geführt.

Das große Aber: Als sich der FC Bayern gegen eine Verpflichtung des Niederländers entschloss, wussten Hasan Salihamidzic und Co. noch nicht, dass sie den Kader für die Saison 2021/22 nicht nach den Wünschen von Hansi Flick zusammenstellen müssen.

Mittlerweile ist klar, dass Julian Nagelsmann seine Vorstellungen bezüglich möglicher Neuzugänge äußern darf. Und der neue Münchner Cheftrainer soll ein ausgewiesener Fan Wijnaldums sein.

Bayern-Kehrtwende dank Nagelsmann?

Das Portal "Anfieldcentral" will exklusiv erfahren haben, dass sich die Münchner deshalb nun doch um den Niederländer bemühen wollen. Noch habe es aber keine konkrete Anfrage des Rekordmeisters gegeben, berichtet das Portal.

Beim FC Liverpool kassiert Wijnaldum in dieser Saison ein Gehalt von rund fünf Millionen Pfund (ca. 5,75 Mio. Euro). Sein Plus: Dank des auslaufenden Vertrags beim entthronten englischen Meister wäre der 73-fache Nationalspieler ablösefrei zu haben, der Deal würde demnach einen überschaubaren finanziellen Rahmen ausfüllen.

Dadurch ist der Niederländer allerdings auch für andere Topklubs interessant, die in diesen Zeiten eher kleinere Brötchen backen müssen. Juventus Turin wurde bereits Interesse nachgesagt, noch heißer soll aber die Spur sein, die zum FC Barcelona führt.