Konkurrenz für den DFB? Flick bestätigt weitere Gespräche

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat erste Gespräche mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff bestätigt, eine Entscheidung über seine Zukunft aber weiterhin offen gelassen.

"Es gab schon Gespräche mit Oli, es gab aber auch andere Gespräche. Was die Zukunft betrifft, ist noch lange nichts entschieden. Ich warte ab. Schauen wir mal, wie es weitergeht", sagte der 56-Jährige am Freitag.

Flick gilt beim Deutschen Fußball-Bund als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. Dieser Job sei schon "etwas Besonderes. Ich weiß, was mich erwarten wird", sagte er. Aber: "Abwarten, was am Ende kommt."

Der Rekordmeister wird seinem Noch-Trainer auf dem Weg zum DFB auf jeden Fall keine Steine in den Weg legen. "Definitiv nicht", bekräftigte Präsident Herbert Hainer im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider".

Für Hainer ist Flick die Idealbesetzung als künftiger Bundestrainer. "Wenn ein Trainer beim FC Bayern so erfolgreiche Arbeit leistet, dann ist er immer auch ein Kandidat für das Amt des Bundestrainers. Ich bin der festen Überzeugung, es würde absolut Sinn machen. Hansi Flick kennt den DFB in- und auswendig. Es würde nach meinem Dafürhalten alles passen", betonte der 66-Jährige.

Flick war beim DFB "Assistent, er war Sportdirektor, er kennt alle Spieler - er würde wahrscheinlich auf die halbe FC-Bayern-Mannschaft wieder treffen", sagte Hainer.

Flick ist dem FC Bayern "ewig dankbar"

Flick, der einen Vertrag bis 2023 hatte, verlässt den deutschen Rekordmeister auf eigenen Wunsch. Dem habe der Verein, so Hainer "entsprochen. Er hat hier unglaublich erfolgreich gearbeitet und hat sechs Titel in einer Saison geholt. Jetzt hoffen wir natürlich noch auf den siebten." Die Bayern können am Samstag den 31. Meistertitel holen, den neunten in Serie.

Er denke, sagte Flick, "wir gehen im Guten auseinander. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken und bin ihm ewig dankbar. Der Verein wird für mich immer etwas Besonderes sein."

Die wichtigsten PK-Aussagen zum Nachlesen:

+++ Was erwarten Sie von Gladbach? +++

"Es waren schon einige Spiele, in denen man sich schwergetan hat. Es geht jetzt darum, die Sachen besser zu machen als noch im Hinspiel. Sie machen es eng, wenn wir den Ball haben und haben bei Ballgewinn dann viel Tempo und gute Läufe in die Tiefe. Sie sind spielerisch gut, das fängt hinten bei Sommer an und geht bis vorne hin."

+++ Wer sind die künftigen Identifikationsfiguren beim FC Bayern? +++

"Es gibt viele Spieler um die 25, wie Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sané oder Serge Gnabry, die alle riesige Qualität haben. Daher mangelt es daran in dieser Mannschaft sicher nicht."

+++ Bundestrainer oder Vereinstrainer? +++

"Bundestrainer ist etwas besonders, man hat da die besten Spieler Deutschlands. Ich weiß, was man da bekommen würde. Aber wir müssen einfach abwarten, dann kann man die Frage gerne nochmal stellen."

+++ Wie lief die Trennung vom FC Bayern? +++

"Wir sind im Guten auseinandergegangen. Ich habe dem Verein dankbar, der Verein wird für mich immer etwas anderes sein. Ich habe viel Post von Fans bekommen. Ich werde, auch wenn es etwas dauert, versuchen alle Nachrichten zu beantworten. Die Zukunft sieht anders aus, aber bin dankbar für das Erlebte."

+++ Wie liefen die Gespräche mit dem DFB? +++

"Es gab Gespräche mit Oliver Bierhoff. Es gab aber auch andere Gespräche. Es ist noch nichts entschieden."

+++ Was sagen Sie zu Ihrem Nachfolger? +++

"Ich habe zu Julian eine positive Meinung. Ich habe ihn in Hoffenheim kennengelernt. Ich habe ihm geschrieben und gesagt: 'Glückwunsch, du wirst viel Spaß mit der Mannschaft haben.'"

+++ Wie gehen Sie mit Alaba, Boateng und Martínez um? +++

"Drei Spieler, die eine herausragende Zeit bei Bayern mitgestaltet haben, wollen wir verabschieden. Bayern ist ein ganz großer Klub und hat enormen Spirit. Das bekommt man überall mit. Daher ist ein Abschied von diesem Verein nie leicht. Die Atmosphäre im Team ist herausragend, daher ist es für jeden ein Teil Verlust. Aber es kommt der nächste Schritt. Auf der einen Seite wäre es ein schöner Abschluss für die drei, wenn wir alle Spiele gewinnen."

+++ Schauen Sie auf das BVB-Spiel? +++

"Das Spiel am Nachmittag interessiert mich Null komma Null. Wir bereiten uns auf unser Spie vor und darauf liegt der Fokus. Wir haben noch 3 Spiele zu spielen und können in jedem Spiel vorzeitig Meister werden, wenn wir gewinnen. Wir stellen uns nicht die Frage, wie viele Punkte wir noch brauchen, sondern wie viele noch zu holen sind - und die wollen wir holen."

+++ Wie sieht's beim Personal aus? +++

"Choupo-Moting fällt aus, er hat seit Anfang der Woche Rückenprobleme und muss passen. Außer Coco (Tolisso), der gute Fortschritte macht, sind alle an Board."

+++ So will Rose den FC Bayern knacken +++

Für Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist die Aufgabe für seine Mannschaft beim kommenden Gegner FC Bayern München durch dessen Niederlage gegen den FSV Mainz 05 schwerer geworden.

"Die Bayern zu bespielen, wenn sie zu Hause Meister werden können, nach einer Niederlage, ist eine große Herausforderung", sagte der scheidende Chefcoach auf der Pressekonferenz vor dem direkten Duell.

Beim designierten Meister müsse "die Leistung stimmen", daher habe man sich das "Hinspiel angeschaut, dass wir gewonnen haben", sagte der nach der Saison zu Borussia Dortmund wechselnde Fußballlehrer. Mehr dazu hier.

+++ So wird der FC Bayern Meister +++

Nachdem es der Rekordmeister vor der Pokal-Pause verpasst hatte, mit einem Sieg in Mainz (1:2) den Titel fest zu machen, soll dies am Samstag gegen Mönchengladbach (18:30 Uhr/Sky) nachgeholt werden.

Bei einem Sieg gegen die Borussia wäre der Gewinn der Meisterschaft rechnerisch fix. Sollte Verfolger RB Leipzig zuvor am Nachmittag in Dortmund patzen, ist der Titel sogar schon vor dem Anpfiff des Bayern-Spiels in der Allianz Arena vergeben.