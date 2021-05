Schalke hofft auf Geldregen durch Juve-Titel

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Weston McKennie wechselte vom FC Schalke 04 zu Juventus

Knapp ein Jahr nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin steht Weston McKennie beim italienischen Rekordmeister angeblich vor dem Aus. Die Alte Dame will den Mittelfeldspieler laut eines Medienberichts loswerden. Vorher dürfen die Königsblauen aber noch auf einen kleinen Geldsegen hoffen.

Der 19. Mai könnte für den FC Schalke 04 nach all der Tristesse zu einem kleinen Feiertag werden. An jenem Mittwoch tritt Juventus Turin im italienischen Pokalfinale gegen Atalanta Bergamo an.

Gewinnt die Alte Dame gegen die Mannschaft von Nationalspieler Robin Gosens, klingelt es auch in der königsblauen Kasse. Grund ist eine Klausel in McKennies Vertrag, in dem erfolgsabhängige Bonuszahlungen vereinbart wurden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge würde Juves Pokalsieg dem FC Schalke über eine Millionen Euro an Bonuszahlungen garantieren. Egal, ob Weston McKennie dabei auf dem Feld steht oder nicht - dringend benötigte Zusatzeinnahmen für die Knappen, die für McKennie bislang rund 23 Millionen Euro (4,5 Mio. Euro Leihgebühr plus 18,5 Mio. Euro Ablöse) kassierten.

Juve-Krise kostet den FC Schalke 04 mehrere Millionen

Durch Juves verpassten Meistertitel und das vorzeitige Aus in der Champions League sind dem FC Schalke bereits einige Millionen durch die Lappen gegangen, auf die die Verantwortlichen insgeheim sicherlich gehofft hatten. Eine letzte Chance auf Zusatz-Einnahmen bleibt dem Absteiger immerhin noch.

Glaubt man dem Portal "calciomercato", so hat McKennie seine letzte Chance auf einen Verbleib bei Juve hingegen schon verspielt. Die Bianconeri wollen den US-Amerikaner angeblich loswerden, um die Bilanzen etwas aufzupolieren.

Gesprächsbereit soll die Alte Dame ab Angeboten in Höhe von 30 Millionen Euro sein. Noch hat allerdings kein Klub ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Schalkers angemeldet.