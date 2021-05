Osnabrück schießt Würzburg in die 3. Liga

HMB Media/Julien Becker via www.imago-images.de

Die Kickers aus Würzburg steigen in die 3. Liga ab

Nach nur einem Jahr müssen die Würzburger Kickers wieder aus der 2. Fußball-Bundesliga absteigen. Am 32. Spieltag unterlagen die Mainfranken im Kellerduell gegen den VfL Osnabrück mit 1:3 (0:0).

Mit 21 Punkten haben die Kickers keine Chance mehr, den Klassenerhalt zu schaffen. Christian Santos (52.) brachte die Niedersachsen, die weiter auf die Zweitliga-Zugehörigkeit hoffen dürfen, in Führung. Frank Ronstadt (67.) traf per Freistoß zum Ausgleich. Timo Beermann (79.) und Ludovit Reis (85.) sicherten den VfL-Sieg in Würzburg.

Die Kickers haben in Michael Schiele, Marco Antwerpen und Bernhard Trares drei Trainer in dieser Saison verschlissen. Im September hatten sich die Unterfranken um Fußballchef Felix Magath nach zwei Ligaspielen etwas überraschend von Aufstiegstrainer Schiele getrennt. Nachfolger Antwerpen holte in fünf Spielen einen Zähler und wurde nach 41 Tagen durch Trares ersetzt. Dieser hatte in 18 Spielen insgesamt 15 Punkte geholt.

Ralf Santelli und Sebastian Schuppan übernahmen zuletzt die Kickers als Trainergespann, konnte allerdings die Wende nicht mehr herbeiführen.