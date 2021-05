Rummenigge warnt den DFB: Flick "ein nachgefragter Trainer"

Marco Donato /FC Bayern Muenchen

Erfolgreiche Macher beim FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge und Hansi Flick

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat dem Deutschen Fußball-Bund in der Causa Hansi Flick zu schnellem Handeln geraten.

"Hansi ist in Fußball-Europa ein sehr nachgefragter Trainer. Es wäre ein Drama, wenn er ins Ausland oder sonstwohin gehen und nicht beim DFB landen würde", betonte Rummenigge am Samstag bei "Sky" und fügte an: "Hansi würde perfekt zum DFB passen."

Auch Flick deutete nach dem 6:0 der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach an, dass der DFB nicht der einzige Ansprechpartner bei der Frage nach seiner Zukunft sein muss.

"Ich habe Lust, weiter Trainer zu sein und mit einer Mannschaft zusammenzuarbeiten, die in der Lage ist, Titel zu gewinnen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist meine absolute Überlegung, dass ich einen Verein oder ein Land trainieren möchte, die in der Lage sind, auch Titel zu holen", sagte Flick bei "Sky".

Flick will sich Zeit lassen: "Ich habe keinen Druck"

Der 56-Jährige hob allerdings erneut seine Verbundenheit zu vielen handelnden Personen beim DFB hervor.

"Es war damals eine tolle Zeit mit Oliver Bierhoff, Jogi Löw und Andreas Köpke. Es war herausragend, es gab eine enorme Wertschätzung und Loyalität untereinander", erklärte der Noch-Trainer des FC Bayern.

Er selbst wolle nun erst einmal abwarten. "Ich habe keinen Druck und werde schauen, was die nächsten Tage und Wochen ergeben. Ich kann nach dem 22. Mai schön in Urlaub gehen mit meiner Familie. Alles andere kommt, wie es kommen soll", sagte Fick.