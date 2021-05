Hummels will Finalfluch brechen: "Muss korrigiert werden"

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Mats Hummels will mit dem BVB seinen Pokalfluch brechen

Wenn Borussia Dortmund an diesem Donnerstagabend im DFB-Pokalfinale auf RB Leipzig trifft, will Mats Hummels seine bisher eher dürftige Pokalbilanz aufbessern. Der BVB-Star gewann nur zwei seiner sieben Finals.

Mats Hummels weiß sehr gut, wie man RB Leipzig im DFB-Pokalfinale besiegen kann. Im Mai 2019 feierte er einen glatten 3:0-Erfolg gegen die Sachsen, damals noch im Trikot des FC Bayern. An diesem Donnerstag geht es erneut gegen Leipzig, diesmal aber in Schwarz-Gelb.

"Das letzte Finale, das ich gespielt habe, habe ich gewonnen – übrigens gegen Leipzig", erinnerte sich Hummels gegenüber den Vereinsmedien von Borussia Dortmund an sein letztes Pokalendspiel zurück. Seine Bilanz in Finalspielen um den DFB-Pokal ist jedoch ziemlich dürftig.

Siebenmal qualifizierte sich Hummels für das Endspiel, nur zweimal verließ er den Platz als Sieger. Das soll sich in dieser Woche unbedingt ändern. "Die Berlin-Quote ist auf jeden Fall ausbaufähig. Eine 2:5-Quote in den Berlin-Finals ist natürlich etwas, was dringend korrigiert werden muss", so Hummels. Der 32-Jährige und sein BVB gehen mit viel Rückenwind in die Leipzig-Partie.

BVB plötzlich wieder in den Champions-League-Rängen

In der Bundesliga gewann der BVB fünf Spiele in Folge und rückte am Wochenende dank des Sieges im Spitzenspiel gegen RB Leipzig sogar wieder auf einen Champions-League-Platz. Vor einigen Wochen war dieses Szenario noch schier undenkbar. Auch für Hummels selbst, der nach dem bitteren 1:2 gegen Frankfurt äußerte, dass es schwer werden würde, die Champions League zu erreichen.

Der BVB gab seit dieser Aussage jedoch keinen Punkt mehr ab. "Die anderen Mannschaften haben auch liegengelassen", weiß Hummels, dass die Dortmunder auf dem Weg zu Platz vier auch das nötige Glück auf ihrer Seite hatten.