Thiagos Tor-Erlösung: "Ein unglaubliches Gefühl"

Phil Noble via www.imago-images.de

Thiago Alcantara (#6) kommt nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Liverpool immer besser in Form

Thiago Alcantara war nach seinem durchwachsenen Start beim FC Liverpool nicht von Kritik befreit. Am Wochenende erzielte der ehemalige Mittelfeldstar des FC Bayern seinen ersten Treffer im 26. Pflichtspiel für die Reds. Ein unglaubliches Gefühl, berichtet Thiago.

Bis auf einige Kabinettstücken, etwa dem feinen Pass auf Diogo Jota oder als er Nathan Tella schwindlig spielte, war von Thiago Alcantara beim 2:0 des FC Liverpool gegen den FC Southampton nicht viel zu sehen. Kurz vor dem Schlusspfiff war sein Moment allerdings gekommen.

Mit einem präzisen Schuss vorbei an Southamptons Schlussmann Fraser Forster unmittelbar vor Spielende besorgte der Spanier den Endstand und hielt so die leisen Hoffnungen der Reds aufrecht, sich doch noch für die Champions League zu qualifizieren.

FC Liverpool hat noch Chancen auf die Champions League

"Es war ein unglaubliches Gefühl, mein erster Tor zu erzielen", freute sich Thiago im Anschluss an die Partie. Der LFC werde immer weiter kämpfen, um am Ende doch noch das Wunder zu erreichen, versprach er. Mit Wunder meinte Thiago die Qualifikation für die Königsklasse. Der Viertplatzierte Leicester City ist bei noch vier ausstehenden Spielen mit sechs Punkten mehr auf dem Konto in Reichweite.

In den täglichen Einheiten stellt Thiago seine Schusskunst regelmäßig zur Schau. "Seine Schüsse im Training sind top", schwärmte etwa Teamkollege Rhys Williams. "Wir haben ihm gesagt, dass er mehr schießen soll. Gini (Wijnaldum; Anm. d. Red.) rief: 'Schieß!' Und er peitschte ihn ins Tor. Endlich hat er einen für uns gemacht."

Jürgen Klopp lobt ehemalige Star des FC Bayern

Nach seinem Torerfolg drehte Thiago jubelnd ab und zeigte mit dem Finger auf die Liverpooler Auswechselbank. "Wenn man spielt, denkt man immer an sie, wie sie arbeiten und wie sie sich verhalten, auch wenn sie nicht spielen, also war das Tor für sie", begründete der 30-Jährige, der im Sommer vom FC Bayern kam, seinen Torjubel.

Jürgen Klopp zeigte sich ebenfalls begeistert von Thiagos Debüttreffer. "Er hat wirklich gut gespielt. Natürlich nicht das erste Mal, aber er hat wirklich gut gespielt", lobte der Liverpooler Cheftrainer seinen Mittelfeldstrategen. "Er hat uns mit seinem Passspiel sehr geholfen, hat Top-Pässe gespielt. Er hatte viele gute Situationen, aber die wichtigste war, als er das Tor gemacht hat. Ich freue mich wirklich für ihn."