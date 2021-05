Bundesliga legt Sperre für Rapids Barać fest

APA/HERBERT NEUBAUER

Ausschluss von Mateo Barac (l.) am Sonntag beim 1:2 gegen den WAC

Rapid-Verteidiger Mateo Barać wird für seine Tätlichkeit gegen WAC-Stürmer Dario Vizinger für zwei Spiele gesperrt.

Der Strafsenat der Österreichischen Bundesliga hat am Montag Rapid-Abwehrspieler Mateo Barać wegen einer Tätlichkeit an WAC-Profi Dario Vizinger für drei Partien, davon ein Spiel bedingt, gesperrt. Somit müssen die Hütteldorfer sowohl am Mittwochabend (20:30 Uhr) beim Gastspiel in Salzburg als auch am Sonntag in Graz (17:00 Uhr) ohne den 26-jährigen Kroaten auskommen.

Erst am 22. Mai (17.00 Uhr/alle live Sky) im Heimspiel gegen den LASK darf Barać wieder mitwirken.

Der Strafsenat der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasst in seiner heutigen Sitzung folgenden Beschluss:

Mateo Barac (@skrapid): 3 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt) - Tätlichkeit & Unsportliches Verhalten pic.twitter.com/VNMPJ0wvMm — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 10. Mai 2021

apa