Kalajdžić bester VfB-Stürmer seit acht Jahren

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Saša Kalajdžić legt eine ordentliche Saison für den VfB Stuttgart hin

Saša Kalajdžić trifft, trifft und trifft für seinen Klub VfB Stuttgart und ist einer der Hauptgründe, warum der Aufsteiger nach seiner Rückkehr ins deutsche Oberhaus eine so gute Saison spielt. Mit 15 Saisontoren ist der ÖFB-Legionär der erfolgreichste Stürmer der Stuttgarter in der Bundesliga seit acht Jahren.

Beim 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg erzielte Saša Kalajdžić mit einem Kopfballtreffer nicht nur den wichtigen Siegestreffer, sondern auch seinen 15ten Saisontreffer in der Bundesliga. Damit ist der ÖFB-Legionär der erfolgreichste Angreifer der Stuttgarter in der Bundesliga seit Vedan Ibišević, der in der Saison 2012/13 ebenfalls auf die gleiche Anzahl an Toren gekommen ist. An 21 der bisher 54 erzielten Tore von Stuttgart war der ehemalige Admira-Stürmer direkt beteiligt, konnte zudem auch einmal im DFB-Pokal anschreiben.

Kalajdžić wichtiger Faktor bei Stuttgart

Besonders dabei ist die Variabilität des fünffachen Nationalspieler Österreichs beim Toreschießen, der in der laufenden Saison achtmal per Kopf, dreimal mit dem linken und viermal mit dem rechten Fuß getroffen hat. Die "Bild" rechnet in einem Bericht auch vor, dass Stuttgart ohne die Tore von Saša Kalajdžić zehn Punkte weniger auf dem Konto hätte und mit 32 Punkten sich im Abstiegskampf befinden würde.

Vienna calling! Saša #Kalajdžić plaudert mit den glücklichen Gewinnern in der vierten Ausgabe von Meet & Greet 2.0 powered by #MercedesBenzBank u.a. über persönliche Vorbilder & Lieblingsplätze in Stuttgart. #VfB



Viel Spaß mit den Highlights!

🎬 👉 https://t.co/fiD13Q8bIi pic.twitter.com/Glwg0sW4xt — VfB Stuttgart (@VfB) 9. Mai 2021

Doch mit Saša Kalajdžić an Bord, lebt die kleine Hoffnung auf den Europacup sogar noch, auch wenn die Chancen mit vier Punkten Rückstand bei noch maximal sechs zu sammelnden Punkten eher minimal sind. Die konstanten Auftritte des ÖFB-Kickers machen ihn jedenfalls auch für andere Klubs interessant, RB Leipzig wurde immer wieder als möglicher Abnehmer ins Spiel gebracht.

Doch der zwei-Meter-Mann hat selbst schon betont, dass er sich einen längeren Verbleib in Stuttgart vorstellen kann. Vermutlich schafft er es dann auch den Bundesliga-Torrekord eines Stuttgarter Stürmers einzustellen. Den stellt aktuell der ehemalige DFB-Angreifer Mario Gomez, der in der Saison 2008/09 auf 24 Treffer kam. Das wird für Saša Kalajdžić in dieser Saison wohl eher nicht mehr zu erreichen sein.

red