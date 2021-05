BVB-Abgang? Terzic blockt Anfragen ab

Alex Gottschalk/POOL

Edin Terzic soll beim BVB zur neuen Saison in die Rolle des Assistenztrainers zurückkehren

Edin Terzic steht bei Borussia Dortmund noch bis Saisonende als Cheftrainer in der Verantwortung. Danach rückt er zurück in seine Rolle als Assistenztrainer, während Marco Rose das Zepter beim BVB übernimmt. Seit Wochen mehren sich jedoch die Gerüchte, dass Terzic die Schwarz-Gelben verlassen könnte.

Gleich mehrere Klubs aus der Bundesliga und dem Ausland sind laut "Sport1" an den Diensten von Edin Terzic interessiert. Der Dortmunder Trainer weise derzeit jedoch alle Anfragen ab. Er wolle sich zunächst voll und ganz auf seine Aufgabe beim BVB konzentrieren.

Schließlich kann Edin Terzic am Donnerstag (20:45 Uhr) seinen ersten Titel als Verantwortlicher bei Borussia Dortmund gewinnen. Der BVB trifft im Finale des DFB-Pokals auf RB Leipzig. Zudem will er in den zwei verbleibenden Bundesliga-Spielen die lange nicht mehr möglich gehaltene Qualifikation für die Champions League sichern.

Unter Edin Terzic feierte Dortmund zuletzt fünf Siege in Folge, darunter die wichtigen Dreier in der Fußball-Bundesliga gegen die direkten Konkurrenten aus Wolfsburg und Leipzig. Nach den jüngsten Erfolgen soll sich seine Chance laut "Bild" und "Sport Bild" daher erhöht haben, weiterhin als Bundesliga-Cheftrainer arbeiten zu können.

Zwei Bundesliga-Klubs an BVB-Coach Terzic dran

Bei gleich zwei Klubs habe er "beste Chancen". Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sind demnach die heißesten Anwärter auf eine Anstellung. Der BVB, so heißt es, würde Terzic keine Steine in den Weg legen, sollte er den Weg als Cheftrainer weitergehen wollen.

Bei Bayer soll man aber ebenfalls über die Option nachdenken, Interimscoach Hannes Wolf nach Auslaufen seines Vertrags Ende Mai eine Chance zu geben.

Darüber hinaus beschäftigen sich die Rheinländer angeblich mit Gerardo Seoane von den Berner Young Boys sowie mit Wolfsburgs Oliver Glasner. Die Klubführung um Rudi Völler und Simon Rolfes soll aber auch die Leistung von Terzic genau beobachten.

Eintracht Frankfurt mit mehreren Kandidaten

In Frankfurt soll man indes eine Verpflichtung des Dortmunders ins Auge fassen, da man die Ansicht vertritt, dass der im sauerländischen Menden geborene Deutsch-Kroate als emotional aufgeladener Coach gut zu den Hessen passe. Die Eintracht verliert am Saisonende ihren Erfolgstrainer Adi Hütter, den es für 7,5 Millionen Euro nach Gladbach zieht, wo er Rose beerbt.

Allerdings ist Terzic bei Eintracht Frankfurt nicht der einzige Kandidat. Laut "Sport Bild" ist die SGE wie auch Leverkusen an Gerardo Seoane und Oliver Glasner interessiert. Demnach sind Finanzvorstand Oliver Frankenbach und Fußballdirektor Ben Manga wegen Seoane kürzlich sogar in die Schweiz gefahren. So sollen sich die Hessen "intensiv" mit dem Berner Meistercoach befassen.

Seoane steht einer beruflichen Veränderung offen gegenüber. "Wenn einmal ein Verein kommen sollte, der die richtige Herausforderung darstellt, und ich spüre, dass ich mich da weiterentwickeln kann und man voll auf mich setzt, dann werde ich mir das überlegen", sagte der 42-Jährige gegenüber "blue Sport".

Während Seoanes Chancen bei Eintracht Frankfurt somit wohl steigen, wird eine Anstellung von Wolfsburgs Glasner unwahrscheinlicher. Dem weiteren Bericht zufolge soll beim zukünftigen Sportvorstand Markus Krösche angesichts der vom VfL geforderten Ablösesumme von fünf Millionen Euro die "volle Überzeugung" fehlen.

Noch zögern Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen mit ihrer Entscheidung. Jedoch soll die Trainer-Frage bei beiden Vereinen "möglichst schnell" geklärt werden.