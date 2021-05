Ex-RB-Boss: "Watzke ein schlauer Mann"

imago sportfotodienst

Arbeitete einst bei RB Leipzig und lobt BVB-Boss Watzke: Joachim Krug

2009 half Joachim Krug als erster Sportchef bei der Gründung von RB Leipzig - eine abenteuerliche Zeit für den heutigen Sportlichen Leiter des Regionalligsten Rot Weiss Ahlen, der BVB-Boss Hans-Joachim Watzke für seine Weitsicht lobt.

Von der Vizemeisterschaft, der Teilnahme an der Champions League oder einem möglichen Pokalfinale gegen Borussia Dortmund war RB Leipzig bei seiner Gründung für rund zwölf Jahren noch weit entfernt. Stattdessen startete das Fußball-Projekt von Red Bull in Deutschland klein: Der Klub übernahm die Spielberechtigung des SSV Markranstädt für die fünftklassige Oberliga Nordost und ging zunächst im Leipziger Amateurbereich an den Start.

"Man kann sich gar nicht vorstellen, was alles zu tun ist, wenn man von null auf hundert durchstartet. Das war Pionierarbeit, wir haben sogar Waschmaschinen gekauft. Am Anfang sind wir durch Leipzig gereist und haben Trainingsplätze gesucht. Da fiel auch mal ein Training aus, weil da RB-Hasser mit Baseballschlägern warteten", schilderte Joachim Krug, den Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz persönlich damals als Sportchef verpflichtete, diese wilden Anfangstage im "WAZ"-Interview.

RB Leipzig: "Das war menschlich nicht in Ordnung"

Krug wurde bereits nach wenigen Monaten Dietmar Beiersdorfer, Red Bulls damaliger "Head of Global Soccer" vor die Nase gesetzt. Schließlich wurde der heute 65-Jährige zusammen mit dem damaligen RB-Coach Tino Vogel gefeuert. "Das war menschlich einfach nicht in Ordnung", konstatierte Krug.

Unter Beiersdorfer habe der Klub in der Regionalliga dann zunächst "viel Geld in den Sand gesetzt", so Krug, bis der frühere Klub-Chef des HSV schließlich ebenfalls seinen Hut nehmen musste und unter "Baumeister" Ralf Rangnick der Durchmarsch in den Profi-Fußball und schließlich die Bundesliga gelang.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke "ein schlauer Mann"

Lob zollte Krug BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der einst kritisiert hatte, RB spiele Fußball, "um eine Getränkedose zu performen". "Aki Watzke ist ein schlauer Mann"; sagte der frühere RB-Sportchef. "Ich glaube, er hat als Erster erkannt, welche Welle da auf die Bundesliga zukommt."

Trotz des für ihn persönlich unschönen Endes seiner Tätigkeit bei RB drückt Krug den Sachsen auch im Pokalfinale gegen den BVB die Daumen: "Ich fiebere mit. Und ich gönne es RB Leipzig von Herzen, wenn der erste Titel geholt werden sollte. In Leipzig wird sehr gute Arbeit gemacht."

Ein Großteil der Kritik am Projekt RB Leipzig basiere auf Neid, so Krug, der ausführte: "Überall, wo ein Sponsor mehrere Millionen gibt, redet der doch auch mit. Ich prophezeie: Auch die großen deutschen Vereine werden eines Tages Besitzer haben wie jetzt schon die englischen. Lauter steinreiche Leute".