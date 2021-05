Mill enthüllt BVB-Legenden-Zoff mit Dickel

nph / Rojahn via www.imago-images.de

Frank Mill holte mit dem BVB den DFB-Pokal 1989

Frank Mill ist einer der großen Idole der späten Achtziger- und frühen Neunziger-Jahre bei Borussia Dortmund, absolvierte in dieser Zeit über 180 Bundesliga-Spiele für den BVB. 1989 avancierte er außerdem zum Pokalhelden, als er im Finale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen das wichtige Tor zum 2:1 für seine Farben markierte (Endstand 4:1).

Der Endspiel-Coup vor 32 Jahren wird heute allerdings vor allem mit dem Doppeltorschützen und heutigen BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel in Verbindung gebracht, was Mill nicht immer gefallen hat.

Im Gespräch mit "Spox" betonte der heute 62 Jahre alte Mill zwar: "Ich habe absolut kein Problem damit, dass er [Dickel, Anm. d. Red.] der 'Held von Berlin' geworden ist, das ist für mich komplett in Ordnung."

Etwas störte Mill dann aber doch. "Ich habe mich auch nur einmal wirklich aufgeregt und dann zum ersten Mal etwas gesagt. Das war 2019 beim 30-jährigen Jubiläum des Pokalsiegs, als die damalige Mannschaft vor der Südtribüne gefeiert wurde. Als wir wieder abgezogen sind, ging Nobby nochmal zurück - und das fand ich doof. Wir haben doch alle gewonnen, warum geht er also allein vor die Fans?", fragte er in dem Interview.

BVB-Legende Mill: "Nicht jeder ist so direkt wie ich"

Es kam in der Folge sogar zu einer kleinen Diskussion zwischen den beiden BVB-Legenden: "'Nobby, wir hier haben damals auch mitgespielt', habe ich gesagt. Die anderen fanden es ja auch komisch, doch nicht jeder ist so direkt wie ich", berichtete Mill weiter von dem Tag vor zwei Jahren.

Bis zuletzt war das Verhältnis der beiden ehemaligen BVB-Stürmer belastet, die Situation wurde laut Mill erst vor einem halben Jahr aus der Welt geschafft: "Als wir uns bei einem Sponsorentermin in der Kneipe von Kevin Großkreutz trafen, hat er mir nochmal gesagt, wie er das Ganze gesehen hat. [...] Er meinte, er habe es diesem Spiel zu verdanken, dass er heute da ist, wo er ist. Das fand ich dann auch okay so und gut ist es."

Insgesamt spielten Mill und Dickel vier Jahre lang gemeinsam für den BVB - von 1986 bis 1990. Der DFB-Pokalsieg war der einzige große Titel in der 20-jährigen Profi-Karriere des gebürtigen Esseners Mill.