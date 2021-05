Swansea City überrascht mit großzügiger Fan-Geste

imago sportfotodienst

Swansea dankt seinen Fans

Der englische Fußball-Zweitligist Swansea City hat seinen treuen Anhängern für deren Unterstützung während der Corona-Pandemie mit einer großzügigen Geste gedankt.

Die Swans werden die etwa 3000 verfügbaren Tickets für das Rückspiel im Playoff-Halbfinale um den Aufstieg gegen den FC Barnsley kostenlos an Dauerkartenbesitzer verteilen. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt, das Spiel steigt am 22. Mai.

"Wir sind uns bewusst, dass andere Klubs ihren Fans die Tickets in Rechnung stellen, aber wir werden sie für unsere Partie kostenfrei anbieten", sagte Swanseas Geschäftsführer Julian Winter in der Vereinsmitteilung: "Damit wollen wir allen Dauerkartenbesitzern der Saison 2020/21 danken, die ihr Geld dem Klub zur Verfügung gestellt und uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben."

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Montag die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien bestätigt. Ab dem 17. Mai sind je nach Gesamtkapazität der Arenen wieder bis zu 10.000 Fans erlaubt.

Swansea hatte sich durch den vierten Platz für die am kommenden Montag beginnenden Playoffs der Championship qualifiziert. Neben dem ehemaligen Erstligisten und Barnsley kämpfen auch der FC Brentford und der AFC Bournemouth um den Aufstieg in die Premier League.