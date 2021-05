Gladbach-Sportchef schließt Verstärkungen aus

KAI PFAFFENBACH, APA

Gladbachs neuer Trainer Adi Hütter wird wohl keine Verstärkungen bekommen

"Da kommt jetzt geballt etwas auf uns zu", sagt Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hinsichtlich des Sommertransferfensters und der neuen Saison. Neo-Trainer Adi Hütter wird mit dem aktuellen Kader der "Fohlen" arbeiten müssen.

Der Vorarlberger Adi Hütter wird bei seinem neuen Klub Borussia Mönchengladbach wohl mit dem aktuellen Kader auskommen müssen. Der deutsche Bundesligist wird im Sommer auf dem Transfermarkt keine großen Sprünge machen können. "Wir haben ja schon einen Kader gebaut und es wird definitiv nicht möglich sein, noch zwei oder drei Spieler zu verpflichten", erklärte Sportdirektor Max Eberl am Freitag.

Eberl geht davon aus, dass sich der Transfermarkt in diesem Sommer sehr verändert. "Die Probleme liegen auf dem Tisch, es gibt zudem weniger Geld aus dem TV-Vertrag. Da kommt jetzt geballt etwas auf uns zu", sagte der 47-Jährige. Der Kreis der Mannschaften, die agieren können, sei sehr klein. "Da gehört wohl die Premier League am ehesten dazu. Sie wird den Markt ins Laufen bringen. Die Kader werden kleiner und Nachwuchsspieler werden wieder in den Fokus rücken."

Hütter ist aktuell Trainer von Eintracht Frankfurt und hat Mitte April seinen Wechsel nach Gladbach nach dieser Saison bekanntgegeben.

apa