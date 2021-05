ÖFB-Gegner Niederlande gibt Großkader bekannt

via www.imago-images.de

Niederlande-Teamchef Frank de Boer verzichtet bei der EURO auf Altstar Arjen Robben

Niederlande-Teamchef Frank de Boer nominiert im Vorfeld der EURO einen 34 Mann starken Großkader. Altstar Arjen Robben steht nicht im provisorischen Aufgebot.

Österreichs Nationalteam wird es bei der EM nicht mit Altstar Arjen Robben zu tun bekommen. Der niederländische Teamchef Frank de Boer nominierte am Freitag einen erweiterten 34-Mann-Kader ohne den 37-jährigen Flügelflitzer des FC Groningen. Die Niederlande sind am 17. Juni in Amsterdam zweiter Gegner des ÖFB-Teams.

>> Arjen Robbens Karrierestatistiken in der weltfussball-Datenbank

De Boer hat 20 Legionäre der Top-5 Ligen in Europa nominiert, dazu zwölf Spieler der vier heimischen Spitzenclubs Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar und Feyenoord Rotterdam sowie zwei Legionäre aus der russischen Liga.

apa