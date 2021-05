Glasner gibt weiter den Schweigsamen

O.Behrendt via www.imago-images.de

Rätselraten um die Zukunft von Wolfsburg-Coach Oliver Glasner

Zwei Spieltage vor Schluss liegt Oliver Glasner mit dem VfL Wolfsburg auf dem dritten Platz und damit voll auf Champions League-Kurs. Doch über die längerfristige Zukunft des Cheftrainer bei den "Wölfen" wird weiterhin geschwiegen, Glasner selbst freut sich erstmal auf den Urlaub.

Es könnte alles so schön sein beim VfL Wolfsburg. Tabellenplatz drei mit 60 Punkten nach 32 Spieltagen, Europacup-Qualifikation fix und auf dem besten Weg, nach längerer Zeit in der nächsten Saison wieder Champions League zu spielen. Doch das Rätselraten um die längerfristige Zukunft von Cheftrainer Oliver Glasner bringt weiterhin Unruhe und Knistern in eine eigentlich sehr erfolgreiche Bundesliga-Saison. Der ehemalige LASK-Trainer vermeidet weiterhin ein klares Bekenntnis zu seinem Klub, auch Geschäftsführer und Sportdirektor geben die Schweigsamen.

Fokus liegt auf Champions League-Qualifikation

Bis Sommer 2022 ist der Vertrag von Oliver Glasner noch gültig, Geschäftsführer Jörg Schmadtke meinte bereits vor einigen Wochen, "dass wir in dieser Konstellation in die nächste Saison gehen", doch seitdem gab es von Glasner keine Klarheit in dieser Hinsicht. Gerade, weil er in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel hat, die aber zus zum 15. Mai von einem anderen Klub gezogen werden muss, ehe sie verfällt.

Glasner will sich bezüglich seiner Zukunft keine Eile machen und wird auch nach Saisonende erstmal abschalten, wie er gegenüber dem "kicker" sagt: "Nach dem letzten Spieltag gehe ich auf jeden Fall in den Urlaub. Auf den freue ich mich schon sehr." Und fügt hinzu: "Wir haben uns alle von mir über den Sportdirektor, den Sportvorstand und zuletzt unserem Aufsichtsratschef ganz klar dazu geäußert, dass jetzt unser totaler Fokus auf unserem Riesenziel liegt, in die Champions League einzuziehen."

"Wenn in diesem Top-Spiel alles zusammenpasst, können wir gewinnen. Es entscheiden Kleinigkeiten. Bisher hatten wir in jedem Spiel gegen @DieRotenBullen – auch wenn es noch nicht zu einem Sieg gereicht hat – unsere Möglichkeiten."



📰➡️ https://t.co/kH2g3fDZFk#RBLWOB pic.twitter.com/tyiKTwofmO — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 14. Mai 2021

In dieser Hinsicht befindet man sich auf dem besten Weg, zwei Spieltage vor Schluss hat man drei Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions League-Platz, sollte man das Duell gegen RB Leipzig für sich entscheiden und Frankfurt nicht gegen Schalke gewinnen, wäre die Teilnahme an der Königsklasse fix. Auch in Sachen Torverhältnis hätte Glasner mit Wolfsburg (+25) gegenüber Adi Hütters Eintracht Frankfurt (+15) die Nase vorn, stellen nach RB Leipzig weiterhin die zweitbeste Defensive der gesamten Liga.

Deshalb soll beim VfL Wolfsburg vor dem Saisonende auch kein Statement über die Zukunft des ehemaligen LASK-Trainers abgegeben werden und "daran halte ich mich auch", so Glasner selbst. Fakt ist: Allein jetzt soll es schon reges Interesse am österreichischen Coach geben, vor allem bei Eintracht Frankfurt soll er einer der Topkandidaten auf die Nachfolge von Adi Hütter sein.

Sollte die Qualifikation für die Champions League fixiert werden, würde das den Pool an potentiellen Abnehmern nicht schmälern. Glasner kann wohl halbwegs entspannt auf die finalen Wochen in der Bundesliga blicken.

red