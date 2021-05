Schalke-Fans sorgen mit Grabkreuz-Aktion für Aufruhr

Christopher Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-

Auf diesem Tor wurde das Schalker "Grabkreuz" aufgestellt (Symbolbild)

Vor dem vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt haben Anhänger der Königsblauen erneut mit einer Aktion für Aufruhr gesorgt.

Auf dem Gelände der Glückauf-Kampfbahn und des Ernst-Kuzorra-Platzes wurden mehrere Banner und Gegenstände angebracht. Darunter auch eine Art Grabkreuz, welches symbolisch für die Beerdigung des Bundesligisten Schalke 04 steht. Auch eine Art Trauerkranz sowie Kerzen wurden abgelegt und aufgestellt.

Entsprechende Bilder der Aktion wurden am Samstag in den sozialen Netzwerken verbreitet. Die Reaktionen der S04-Anhänger auf diese Aktion fielen ziemlich unterschiedlich aus

Auf dem Kreuz ist die Inschrift zu lesen: "FC Schalke 04 - 4.5.1904 bis 22.05.2021 - Wir kommen wieder".

Das Kreuz wurde zunächst auf der berühmten "Schalker Meile" unweit der Veltins Arena aufgestellt und anschließend auf das berühmte Eingangstor der Glückauf-Kampfbahn gestellt. Bis zum Bau des Schalker Parkstadions wurden hier bis 1973 die Heimspiele der Königsblauen ausgetragen.

Auswärtsspiel in Köln besiegelt die Schalker Abstiegssaison

Außerdem hing eine Gruppe von Schalke-Anhängern auch noch ein Banner auf, welches an ein berühmtes Zitat der Klub-Ikone Rudi Assauer erinnert. "Lieber Rudi, der Schnee ist jetzt geschmolzen" ist darauf zu lesen in Anlehnung an die Fußball-Weisheit der Manager-Legende: "Wenn der Schnee schmilzt, sieht man wo die Kacke liegt."

Als abgeschlagener Tabellenletzter startet der FC Schalke an diesem Samstag in sein letztes Heimspiel in der höchsten deutschen Spielklasse. Zum ersten Mal nach 33 Jahren gehen die Knappen in der kommenden Saison dann nur noch in der 2. Bundesliga an den Start. Am letzten Spieltag steht in der nächsten Woche noch das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln auf dem Plan.