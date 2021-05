Bei der Austria steht sportliche Veränderung an

EXPA/STEFAN ADELSBERGER, APA

Der angekündigte Abgang von Sportvorstand und Trainer Peter Stöger hinterlässt ein Vakuum

Sportlich hat die Wiener Austria durch die fixe Qualifikation für das Europacup-Playoff ein kleines Ziel erreicht, nächste Woche soll der Gruppensieg fixiert werden. Doch abseits des Spielfeldes wird über die künftige Ausrichtung des Vereins diskutiert, wo auch die Trainerfrage eine entscheidende Rolle spielen wird.

>> Spielbericht: Austria Wien gegen SKN St. Pölten

In der Qualifikationsgruppe der Bundesliga liegt die Wiener Austria aktuell auf dem ersten Platz, hat das Ticket für das Playoff um einen Europacup-Platz sicher und will am nächsten Wochenende den Gruppensieg fixieren. Während sportlich zurzeit alles rund läuft, werden abseits des Spielfeldes am Verteilerkreis einige wichtige Entscheidung bezüglich der künftigen Ausrichtung des Bundesligisten getroffen. Dazu gibt es einerseits Gespräche, ob der bisherige Sportvorstand Markus Kraetschmer in dieser Funktion auch weiterhin an Bord bleiben soll, andererseits soll geklärt werden, wie es mit dem strategischen Partner Insignia weitergeht.

Kehrt Fink zurück?

Das Unternehmen hat bisher immer noch nicht die erste fällige Rate überwiesen, eine weitere Zusammenarbeit scheint aktuell daher unklar. Unklar ist zudem, wer den Posten des Cheftrainers sowie des Sportdirektors nach dem fixen Abschied von Peter Stöger bei der Austria künftig bekleiden soll. Lauf Informationen des "Kurier" versuchte man weiter auf die Dienste von Alexander Bade zu setzen, doch auch er hat sich für einen Abschied aus Wien mit Ende der Saison entschieden.

Die österreichische Zeitschrift bringt daher mit Ex-Kapitän Manuel Ortlechner einen spannenden Kandidaten ins Spiel, der den neuen AG-Vorstand Gerhard Krisch in sportlichen Belangen unterstützen könnte. Als mögliche Trainerkandidaten ab der kommenden Saison nennt der "Kurier" ebenfalls einige interessante Namen.

Da wäre zum einen Thorsten Fink, der bereits von Sommer 2015 bis Februar 2018 bei der Austria als Cheftrainer tätig war und selbst vor kurzem in einem Interview eine Rückkehr nach Wien offen gelassen hat. Zudem stehen auch Hartberg-Coach Markus Schopp und Ex-WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer im Fokus, vor allem Markus Schopp würde sich den nächsten Schritt zutrauen. Bei der Austria könnte er aus jungen Spielern ein Team formen, ähnlich wie er es in Hartberg bis jetzt auch schon sehr erfolgreich getan hat. Zudem läuft sein Vertrag mit Saisonende aus.

Viola TV: Stimmen zur Qualifikation für das Playoff https://t.co/XrSU2Xa5TR pic.twitter.com/D9s05RGV7o — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 15. Mai 2021

Feldhofer und Köllner ebenfalls im Spiel

Ferdinand Feldhofer hingegen führte den WAC in der abgelaufenen Saison auf den dritten Tabellenplatz und überwinterte mit ihnen in der laufenden Spielzeit sogar in der Europa League, ehe ihm ein Zerwürfnis mit Kapitän Michael Liendl den Job kostete. Auch Stögers ehemaliger Assistent Manfred Schmid wurde bereits mit einer Rückkehr nach Wien-Favoriten in Verbindung gebracht, nachdem über seinen Abschied vom 1. FC Köln berichtet wurde.

Auch soll der deutsche Michael Köllner auf der Liste potentieller Trainerkandidaten stehen, der aktuell beim deutschen Drittligisten 1860 München das Zepter schwingt und mit ihnen um den Aufstieg kämpft. Er bringt zudem durch seine jahrelange Arbeit als Nachwuchschef und Amateurcoach beim 1. FC Nürnberg viel Erfahrung in der Entwicklung mit jungen Spielern mit, welche künftig aufgrund des kommenden Sparkurses der Austria immer wichtiger werden wird.

red