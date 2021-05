Dortmund und Wolfsburg für die CL qualifiziert

APA (AFP)

Ein Champions-League-Platz ist für Haaland (r.) und Co. fix

Borussia Dortmund spielt auch in der kommenden Saison in der Champions League. Der deutsche Cupsieger gewann am Sonntag 3:1 (2:0) bei Mainz 05 und hat damit nach der vorletzten Runde zumindest Rang vier in der Bundesliga sicher. Der Vorsprung auf den Tabellen-Fünften Eintracht Frankfurt, der am Samstag überraschend 3:4 bei Absteiger Schalke 04 verlor, beträgt nun uneinholbare vier Punkte.

Raphael Guerreiro (23.) und Kapitän Marco Reus (42.) trafen zur 2:0-Halbzeitführung. Julian Brandt erzielte den Endstand (80.). Wegen wolkenbruchartigen Regens mit Blitz und Donner mussten die Spieler in der Pause mehr als eine halbe Stunde in der Kabine bleiben.

Die Mainzer, die bereits vor dem Spiel den Klassenerhalt sicher hatten, verkürzten durch einen Handelfmeter von Robin Quaison kurz vor dem Abpfiff. Karim Onisiwo kam bei den Verlieren bis zur 72. Minute zum Einsatz, Kevin Stöger wurde zeitgleich eingewechselt. Philipp Mwene saß auf der Bank.

Beim 2:2 von RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg feierten indes beide Teams. Die Sachsen machten einen 0:2-Rückstand wett und fixierten dadurch die Vizemeisterschaft. Maximilian Philipp (11., 45.+1) hatte die viertplatzierten Wolfsburger, die nun ebenfalls - wohl unter Anleitung von Oliver Glasner - kommende Saison in der Champions League spielen, mit einem Doppelpack in Front geschossen. Dank Justin Kluivert nach Vorlage von Marcel Sabitzer (51.) und einem von Sabitzer sicher verwandelten Foulelfmeter (78.) holte Leipzig den entscheidenden Punkt.

apa