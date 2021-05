Leipzig-Abschied? Sabitzer hält sich bedeckt

Matthias Koch via www.imago-images.de

Der Vertrag von Marcel Sabitzer in Leipzig läuft noch bis 2022

Kapitän Marcel Sabitzer hat eine klare Aussage zu einer möglichen Vertragsverlängerung bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig vermieden.

"Im Fußball wird so viel gesagt. Das, was ich heute sage, zählt morgen schon nicht mehr. Ich bleibe jetzt dabei, dass ich bis 2022 Vertrag habe", sagte der österreichische Nationalspieler. Verhandlungen kommen offenbar gar nicht oder nur schleppend voran.

Sabitzer scheint nicht abgeneigt, noch einmal für einen anderen Verein zu spielen. Star-Trainer José Mourinho wollte den 27-Jährigen angeblich zu Tottenham Hotspur holen. Nach seinem Rauswurf in London will der Portugiese Sabitzer womöglich nun zu seinem neuen Klub AS Rom locken.

In der Vergangenheit hatten auch andere englische Vereine wie Manchester United Interesse signalisiert. Für Leipzig gibt es nur die Devise, Sabitzer in diesem Sommer zu verkaufen oder den Vertrag zu verlängern.