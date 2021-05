Heynckes verrät: Das macht Lewandowski so stark

Pressefoto ULMER/Markus Ulmer

Jupp Heynckes (l.) hat sowohl mit Robert Lewandowski (hier im Jahr 2018) als auch mit Gerd Müller eine gemeinsame Vergangenheit

Ganz Fußball-Deutschland verneigte sich am zurückliegenden Wochenende vor Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Mit seinem 40. Saisontor stellte er am 33. Spieltag der Bundesliga den 49 Jahre alten Tor-Rekord von Gerd Müller ein. Am letzten Spieltag gegen den FC Augsburg hat der Stürmerstar jetzt noch die Möglichkeit, an Bayerns Vereinsikone endgültig vorbeizuziehen.

Einer, der sowohl Gerd Müller als auch Robert Lewandowski aus gemeinsamen Bundesliga-Jahren kennt, ist Jupp Heynckes. Mit Müller kickte er gemeinsam in der Nationalmannschaft, wurde unter anderem Europameister 1972 und Weltmeister 1974. Mit Lewandowski arbeitete er während seiner letzten von vier Amtszeiten als Cheftrainer beim FC Bayern in der Spielzeit 2017/2018 zusammen.

Der 76-Jährige zeigte sich in einem Gastbeitrag im "kicker" tief beeindruckt von der Leistung Lewandowskis, der beim 2:2-Remis beim SC Freiburg per Strafstoß sein 40. Saisontreffer erzielt hatte, in der laufenden Saison.

"Ich lernte ihn [Lewandowski, Anm. d. Red.] als hochprofessionellen, zielorientierten Spieler kennen, der in seinem Beruf alle Details zur Leistungsoptimierung berücksichtigt. Er wahrt höchste Disziplin und weiß genau, wie er für sich die perfekte Balance zwischen Belastung und Erholung tagtäglich schafft", so Heynckes über den Mann, der in der gemeinsamen Bayern-Saison mit 29 Treffern ebenfalls Torschützenkönig wurde.

"Dabei achtet er auf seine Ernährung, damit seine Fettwerte stimmen, und arbeitet ständig an seiner Fitness und Gesamtmuskulatur. Auch deshalb ist er so widerstandsfähig und selten verletzt. Jede Übung absolviert Lewy mit hundertprozentiger Gewissenhaftigkeit", berichtete Heynckes weiter über den polnischen Superstar.

Heynckes über Gemeinsamkeiten zwischen Müller und Lewandowski

Laut Heynckes ist der 32-Jährige überragend darin, "seine vorbildliche Schusstechnik mit der idealen Körperspannung, die er dank seiner bestens getrimmten Gesamtphysis hat, zu vereinen".

Die große Gemeinsamkeit zwischen Lewandowski und Rekord-Bundesligatorschütze Gerd Müller sei laut Heynckes "ein unbändiger Ehrgeiz", der "ganz besondere Wille, diese Leidenschaft, dieser unstillbare Hunger auf Erfolg".

An die gemeinsame Zeit beim DFB-Team erinnert sich der frühere Gladbach-Stürmer nur allzu gut: "Gerd Müller konnte schon im Training nicht verlieren. Wenn da seine Mannschaft im Rückstand lag, forderte er eine so lange Nachspielzeit, bis er gewonnen hatte."

Lewandowski sei da "nicht so krass, doch im Wettkampf gibt es keinen Unterschied zu Gerd", so Heynckes im "kicker". Beide verbinde zudem der "gesunde Egoismus, den jeder Torjäger auf Topniveau braucht".

In der ewigen Torjägerliste der Bundesliga rangiert Gerd Müller mit 365 Treffern noch immer deutlich vor Robert Lewandowski mit 276 Treffern.